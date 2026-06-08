Municipal logró su anhelada corona 33 de la Liga Nacional de Guatemala hace dos semanas, luego de vencer en la Gran Final a Xelajú MC, por lo que ahora se enfocan en reestructurar el plantel para afrontar la siguiente temporada en la que buscará ser protagonista a nivel nacional e internacional.

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Municipal ha dado a conocer sus bajas

El equipo que dirige Mario Acevedo no se ha apresurado en hacer sus movimientos y por el momento solamente ha confirmado dos bajas, luego que no se renovara los contratos de Darwin Torres y Cristian Jiménez, quienes tendrán que buscar otro destino futbolístico.

Torres estuvo los últimos años en los rojos y con su desempeño logró consolidarse como pieza clave, además de ser el capitán. El sudamericano incluso fue parte del plantel campeón en el Clausura 2024 y en el 2026.

Jiménez es canterano escarlata, tras salir hace unas temporadas fue a Antigua GFC y tras su retorno ya no tuvo la misma regularidad, pero logró sumar un trofeo a sus vitrinas tras ser parte del último plantel.

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La limpieza seguirá en los rojos

Otro jugador nacido en las fuerzas básicas del club que tampoco seguirá en el equipo es Figo Montaño, quien es recordado por ser mundialista Sub-20 con Guatemala, pero ya se despidió del club y se espera que el club confirme su próximo destino tras acordar su préstamo.

Yasnier Matos tampoco seguirá en el club, aunque Municipal no ha anunciado su baja, ya fue presentado como nuevo futbolista de San Pedro, equipo que hace poco logró su ascenso a la Liga Nacional.

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Los escarlatas buscarán refuerzos

Se espera que en los próximos días se comiencen a dar a conocer las contrataciones, por el momento no se esperan muchas porque se mantendrá la base de jugadores que se proclamó campeón, pero no se descarta un delantero tomando en cuenta la grave lesión de José Carlos Martínez.