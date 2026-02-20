Es tendencia:
Honduras queda impactada con la realidad que vive Gerson Chávez en Guatemala y su DT confirma por qué lo echó del Antigua

Gerson Chávez quedó campeón hace unos meses con el Antigua de Guatemala y ahora su carrera ha tomado un rumbo inesperado.

José Rodas

erson Chávez se quedó sin club por polémica en Guatemala.
Giro inesperado. Gerson Chávez ha recibido una noticia que en Honduras nadie esperaba y que impacta, ya que recientemente fue campeón con el Antigua en Guatemala.

Chávez ha venido siendo uno de los referentes en el cuadro titular, pero una decisión del técnico Mauricio Tapia causó una molestia en el catracho de 26 años.

El motivo por el que Gerson Chávez sale del Antigua

Lo que indican a las oficinas de Fútbol Centroamérica el propio DT bicampeón es que Chávez se enojó no ser tomado en cuentra en un partido.

El hondureño se marchó sin decir nada apareciendo días después en los entrenamientos. Solicitó hablar con el técnico, pero ya no contaba y decidió dejarlo fuera.

La directiva del Antigua tampoco cuenta más con sus servicios y tomó la determinación de sacarlo del club por este tipo de actitudes. Ahora Chávez se queda sin equipo.

Gerson venía bien con Antigua, pero ahora tendrá que buscar una opción para seguir jugando al fútbol. En su carrera ya ha tenido pasos por Real España, LA Galaxy II, Vida, Marathón y su última experiencia en Guatemala.

Mauricio Tapia sacó a Gerson Chávez del Antigua.

No está conovado para el juego contra Municipal

Gerson Chávez no sigue más en el Antigua.

