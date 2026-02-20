Honduras queda impactada con la realidad que vive Gerson Chávez en Guatemala y su DT confirma por qué lo echó del Antigua

Giro inesperado. Gerson Chávez ha recibido una noticia que en Honduras nadie esperaba y que impacta, ya que recientemente fue campeón con el Antigua en Guatemala.

Chávez ha venido siendo uno de los referentes en el cuadro titular, pero una decisión del técnico Mauricio Tapia causó una molestia en el catracho de 26 años.

ver también El motivo por el que Santi Denia queda descartado para dirigir Honduras y el nuevo candidato que nadie imaginó

El motivo por el que Gerson Chávez sale del Antigua

Lo que indican a las oficinas de Fútbol Centroamérica el propio DT bicampeón es que Chávez se enojó no ser tomado en cuentra en un partido.

El hondureño se marchó sin decir nada apareciendo días después en los entrenamientos. Solicitó hablar con el técnico, pero ya no contaba y decidió dejarlo fuera.

ver también “Quedó botado”: la Selección de Honduras recibe la renuncia que muchos esperaban para el proceso mundialista 2030

La directiva del Antigua tampoco cuenta más con sus servicios y tomó la determinación de sacarlo del club por este tipo de actitudes. Ahora Chávez se queda sin equipo.

Gerson venía bien con Antigua, pero ahora tendrá que buscar una opción para seguir jugando al fútbol. En su carrera ya ha tenido pasos por Real España, LA Galaxy II, Vida, Marathón y su última experiencia en Guatemala.

Publicidad

Publicidad

Mauricio Tapia sacó a Gerson Chávez del Antigua.

No está conovado para el juego contra Municipal

Gerson Chávez no sigue más en el Antigua.