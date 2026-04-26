Comunicaciones y Municipal pelean por el liderato: así está tabla de posiciones del Clausura 2026 de Guatemala en la jornada 22

La tabla del Torneo Clausura 2026 en Guatemala llega a su punto más alto de tensión en la última jornada. En la parte alta, Xelajú MC y Mixco comparten el liderato con 36 puntos, mientras que Municipal y Comunicaciones los siguen muy de cerca con 35 unidades. Esto deja un cierre completamente abierto, donde cualquiera de los cuatro podría terminar en la cima dependiendo de los resultados finales.

Más abajo, la lucha por meterse entre los ocho clasificados también está al rojo vivo. Equipos como Marquense (30 puntos) y Guastatoya (28) aún tienen margen, pero el foco está en Mictlán (26), que necesita ganar y esperar tropiezos para colarse en la octava posición. Todo se definirá en una jornada donde cada gol puede cambiar el panorama.

En paralelo, también hay drama en la parte baja por el descenso en la tabla acumulada. Malacateco y Aurora, ambos con 19 puntos en este torneo, no solo buscan cerrar de la mejor manera, sino que también están comprometidos en la lucha por no perder la categoría, lo que añade aún más presión a sus respectivos partidos.

Con tanto en juego en todos los frentes, la última fecha promete ser una de las más emocionantes del campeonato, con definiciones tanto por el liderato, los clasificados a la fase final y la permanencia en la máxima categoría.

ver también Municipal da la noticia del estadio El Trébol que tanto esperaba la afición

Así llega la tabla a la última jornada del Clausura 2026

Revisa cómo están ubicados los equipos antes del cierre del torneo, con la pelea por el liderato y los últimos cupos a la fase final al rojo vivo.

La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 (Foto: Guatefútbol)

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Así está la tabla acumulada en la recta final del Clausura 2026

Consulta cómo se mueve la lucha por la permanencia, con varios equipos jugándose todo en la última jornada del campeonato.

La tabla de posiciones de la acumulada (Foto: Guatefútbol)

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Partidos de la última jornada del Clausura 2026 en Guatemala

La fecha final se juega con todo en juego, desde el liderato hasta los últimos cupos a la fase final. Todos los encuentros se disputan en simultáneo este domingo 26 de abril a las 3:00 p.m. (hora de Guatemala).

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Aurora vs Mictlán

Mictlán Municipal vs Mixco

Mixco Achuapa vs Antigua

Antigua Xelajú vs Cobán Imperial

Cobán Imperial Guastatoya vs Marquense

Marquense Malacateco vs Comunicaciones