Tras salir de Municipal ahora refuerza a un equipo recién ascendido

Municipal continúa ajustando piezas de cara al Torneo Apertura 2026 y a su participación en la Copa Centroamericana, una temporada en la que buscará defender su corona nacional y competir con fuerza en el ámbito internacional. Mientras la afición espera la llegada de nuevos refuerzos, la dirigencia escarlata sigue definiendo movimientos en la plantilla y ahora confirmó una nueva salida.

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La más reciente novedad involucra al delantero cubano Yasnier Matos, quien no continuará con los rojos para la próxima campaña. El atacante fue cedido a préstamo luego de una temporada en la que tuvo escasa participación bajo la dirección técnica de Mario Acevedo, situación que terminó inclinando la balanza hacia una salida temporal en busca de más protagonismo.

Con la intención de sumar minutos y recuperar confianza, Matos fue anunciado como nuevo jugador de Deportivo San Pedro, club que recién ascendió y que sigue fortaleciendo su plantel para afrontar la Temporada 2026-2027 de Guatemala. Los Gallos consideran que el delantero puede aportar experiencia y calidad en la zona ofensiva, convirtiéndose en una de las apuestas más llamativas de su mercado de fichajes.

Municipal apuesta por darle más roce a sus jugadores

La operación también refleja la estrategia de Municipal de darle continuidad competitiva a varios de sus futbolistas fuera de la institución. En el caso de Yasnier Matos, el préstamo representa una oportunidad para asumir un papel más importante, algo que no logró consolidar durante su paso por el vigente campeón nacional.

Pero el atacante cubano no será el único elemento rojo que vestirá los colores de San Pedro. También fue cedido el joven Mathius Gaitán, quien llega tras haber jugado la campaña anterior con Achuapa. El mediocampista buscará seguir acumulando experiencia y convertirse en una pieza importante dentro del proyecto del conjunto occidental.

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Mientras tanto, en Municipal continúa el proceso de reestructuración del plantel. Con las bajas ya anunciadas de Cristian Jiménez, Darwin Torres y Figo Montaño y algunos futbolistas saliendo a préstamo, la atención ahora se centra en los posibles fichajes que puedan llegar para fortalecer al campeón guatemalteco.