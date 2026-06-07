El semáforo del mercado en Comunicaciones: Jonathan Moncada, Kevin Ramírez, Dewinder Bradley y Ernesto Monreal

Entre regresos, renovaciones y salidas así está el panorama de Comunicaciones en el mercado de fichajes.

Comunicaciones es uno de los equipos que más se está moviendo en el inicio del mercado de fichajes en Guatemala. Tras un año de decepciones y con la polémica dirección de Marco Antonio El Fantasma Figueroa, los cremas tratan de armar un equipo para pelear por el título del Apertura 2026.

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A continuación, repasamos el estatus de los principales movimiento que maneja la directiva crema:

🟢 Luz verde: Tratos hechos

Por el momento, Comunicaciones todavía no ha oficializado contrataciones para el campeonato, pero ya tiene avanzadas algunas negociaciones y a falta de detalles ya podría hacer públicos sus refuerzos.

Dewinder Bradley: El delantero que es canterano crema ya oficializó su salida de Antigua GFC, pero está a la espera de que el club tenga la luz verde para anunciar su fichaje.

Diego Santis: El mismo caso sucede con el defensor, quien volverá a la institución alba, pero también está a la espera de que la directiva confirme su llegada.

El mismo caso sucede con el defensor, quien volverá a la institución alba, pero también está a la espera de que la directiva confirme su llegada. Bryan Castañeda y Kevin Grijalva: Son otros dos que ya saben que es jugar en Comunicaciones, ambos llegarían procedentes de Antigua GFC.

Son otros dos que ya saben que es jugar en Comunicaciones, ambos llegarían procedentes de Jonathan Moncada: El volante nicaragüense habría sido pedido por Marco Antonio El Fantasma Figueroa, pero aún con la duda de la continuidad del entrenador no ha sido confirmado.

🟡 Luz amarilla: Negociaciones y renovaciones

Kevin Ramírez: Un año más los cremas se interesan en el centrocampista de Malacateco, pero su cláusula de salida está haciendo que su llegada sea un a misión imposible y por el momento sus opciones son lejanas.

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Fredy Pérez: El guardameta extendió su vínculo con Comunicaciones un año más, esto en medio de las críticas que recibió en un momento por sus errores, pero que al final de temporada logró mejorar su rendimiento.

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Stheven Robles: El Pelón fue una de las figuras y artífices del equipo en la última temporada, con su rendimiento se ganó extender su vínculo y ahora como capitán tras el retiro de José Manuel Contreras.

El Pelón fue una de las figuras y artífices del equipo en la última temporada, con su rendimiento se ganó extender su vínculo y ahora como capitán tras el retiro de José Manuel Contreras. Agustín Vuletich y José Pinto: El delantero argentino que con pocos partidos en el Clausura 2026 se ganó el cariño de la afición firmó por un año y el defensor que en medio de su posible salida, finalmente llegó a un acuerdo para continuar.

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🔴 Luz roja: salidas

Ernesto Monreal: La baja del defensor mexicano fue inesperada a pesar de haber acordado de palabra su continuidad, luego prefirió no firmar su extensión e ir a Xelajú MC bajo la dirección de Roberto Hernández.

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