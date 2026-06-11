Horas antes de que Alajuelense confirmara su salida, cuando ya se sabía que iba a finiquitar, Alejandro Bran estuvo entrenando con figuras del fútbol tico.

Alejandro Bran dejó de ser futbolista de Liga Deportiva Alajuelense este miércoles, tras llegar a un acuerdo con el club para finiquitar su contrato antes de diciembre de 2027. El mediocampista había sido separado del primer equipo por un nuevo acto de indisciplina cometido en la madrugada del lunes 25 de mayo.

De hecho, no inició la pretemporada junto al resto de sus compañeros: la directiva así lo decidió y hasta le dio permiso para que entrenara por su cuenta con un preparador físico. Eso es, precisamente, lo que sigue haciendo —ahora como agente libre— mientras analiza el próximo paso a dar en su carrera.

Alejandro Bran se entrena con otra camiseta tras salir de Alajuelense

Horas antes de que la Liga anunciara su desvinculación —aunque para entonces, el periodista Kevin Jiménez ya había adelantado el finiquito—, Alejandro Bran se encontraba pateando nuevamente la esférica junto a varios nombres de peso del fútbol costarricense: Joel Campbell, Francisco Calvo, Yestsin Tejeda y “Mincho” Mayorga, el director deportivo de Fútbol Consultants.

Alejandro Bran, luciendo la camiseta de Feyenoord. Posiblemente de cuando Jeyland Mitchell jugaba en el gigante neerlandés. (Foto: captura de Instagram)

Todos ellos posaron juntos para una foto subida por Mayorga a su cuenta de Instagram. Y que genera incertidumbre acerca del futuro de Bran: a sus 25 años, todavía tiene tiempo para dar un golpe de timón en su carrera. Pero también despertó especulaciones sobre si Inter San Carlos podría abrirle las puertas.

Campell todavía no puso la firma, pero llegó a un acuerdo para jugar por un año con el flamante inquilino de la Primera División e hizo fuerza para que se reactive el interés del equipo sancarleño por Yeltsin Tejeda. La pregunta es si buscará hacer lo mismo con Bran…

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¿Puede Alejandro Bran jugar en Inter San Carlos?

Yosimar Arias, gerente deportivo del club, habló al respecto con La Teja: “Es complicado que vengan, porque uno tiene que tener bien los pies puestos en la tierra. Como jugador tuve algunas vivencias desafortunadas, no tan graves como esto que le pasó a Alejandro con su carro, pero acá en Inter no hay ángeles, yo tampoco lo fui, ni lo soy y hay que escoger el tiempo y lugar para hacer ciertas cosas, porque el jugador podría salir perjudicado. Nosotros tenemos una estructura y el presidente, don Geovanny (Paniagua), es una persona con valores. Esto no va dentro del equipo“.

En resumen

Tras rescindir con la Liga, Alejandro Bran se mantiene entrenando por su cuenta junto a figuras como Joel Campbell, Yelstin Tejada y Francisco Calvo a la espera de definir su futuro.

El volante de 25 años generó apareció en redes sociales en una práctica portando la camiseta del Feyenoord de los Países Bajos.

Yosimar Arias, gerente deportivo de Inter San Carlos, descartó su llegada alegando que el perfil de indisciplina del jugador no encaja con los valores del club.