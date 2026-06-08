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Motagua sacude el plantel y confirman las otras dos bajas que tendrá Javier López

El Motagua iniciará pretemporada el próximo 15 de junio y ya está trabajando en la salida de los jugadores con los que el DT no cuenta.

José Rodas

Por José Rodas

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Motagua sumará dos bajas de cara a la siguiente temporada. Foto: X Motagua.
Motagua sumará dos bajas de cara a la siguiente temporada. Foto: X Motagua.

En medio de la fiebre del Mundial de 2026, el mercado de fichajes en Honduras se sigue moviendo con Motagua como el principal protagonista que ya se prepara para buscar el título 21 y la Copa Centroamericana.

El entrenador Javier López ha reiterado en diversas ocasiones que tiene como objetivo conformar un plantel que les permita competir por todos los títulos que estén en disputa desde este segundo semestre del año.

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Con la salida de Carlos “Zapatilla” Mejía y la inminente baja de Marcelo Santos; otros dos futbolistas se sumarían a la lista de jugadores que no continuarán en el club, según información revelada por Diario Diez.

Se trata de los hermanos Luis Meléndez y Carlos Meléndez, cuya salida de Motagua será confirmada por el club en los próximos días, adelanta el medio de comunicación.

Luis y Carlos Meléndez serán las próximas bajas que confirmará Motagua. Foto: La Prensa.

Luis y Carlos Meléndez serán las próximas bajas que confirmará Motagua. Foto: La Prensa.

En el caso de Luis, el futbolista posee contrato con el “Ciclón Azul”, por lo que habrían llegado a un acuerdo para que salga a préstamo; aunque se desconoce el club al que llegaría.

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En el caso de Carlos Meléndez, el jugador se convierte en agente libre luego que su vínculo con las “Águilas Azules” culminara. El jugador ha estado alejado de los terrenos de juego por lesión.

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