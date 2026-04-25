En el radar de Francis Hernández: la joya de 12 años con ADN de la Coneja Cardona que Honduras busca blindar

El fútbol hondureño siempre tiene una antena puesta en el extranjero, y esta vez la señal llega con mucha fuerza desde los Estados Unidos. Se trata de Caleb Castro, un joven de apenas 12 años apodado “La Bestia”, quien no solo destaca por su potencia física y su educada pierna zurda, sino por llevar en sus venas el ADN de uno de los futbolistas más grandes que parió nuestra tierra.

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Nacido el 31 de agosto de 2013 en suelo estadounidense, Caleb es fruto de una mezcla cultural: su madre es hondureña y su padre puertorriqueño. Pero el dato que ha hecho saltar las alarmas (positivamente) en la Federación es su parentesco: su abuelo era primo hermano de José Enrique “La Coneja” Cardona, el primer gran embajador del fútbol catracho en Europa.

Caleb ha estado puliendo su talento en las inferiores del Sporting Kansas City de la MLS. En su proceso de formación ha contado con un guía de lujo: Roger Espinoza. El “Chino”, histórico guerrero de la Selección de Honduras, ahora desempeña funciones técnicas en el club de Kansas y ha seguido de cerca la evolución del pequeño zurdo, ha informado el periodista de TVC, Fernando Romero.

El talento de “La Bestia” no ha pasado desapercibido. Francis Hernández, director deportivo de las selecciones nacionales, ya lo tendría en el radar de seguimiento. El objetivo es claro: no perderle la pista a este joven que, aunque nació lejos, tiene una conexión histórica con nuestra bandera y un futuro que promete muchas alegrías.

¿Quién fue “La Coneja” Cardona?

Para entender por qué el nombre de Caleb genera expectativa, hay que recordar quién fue su pariente, José Enrique Cardona (1939-2013), conocido mundialmente como “La Coneja”.

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Fue el primer hondureño en triunfar de verdad en la élite europea. Jugó en el Elche y, de manera más brillante, en el Atlético de Madrid en la década de los 60.

Su hito más grande ocurrió en 1966, cuando anotó el gol que le dio el título de Liga al Atlético de Madrid en un partido decisivo contra el Barcelona. También ganó una Copa del Generalísimo (hoy Copa del Rey) con los colchoneros.

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Su apodo “La Coneja” se debía a su impresionante velocidad y agilidad. Era un delantero escurridizo que “saltaba” entre los defensas con una facilidad pasmosa.

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En una época donde era casi imposible salir de Centroamérica hacia Europa, Cardona puso el nombre de Honduras en el mapa del fútbol mundial, enfrentándose a figuras de la talla de Pelé.