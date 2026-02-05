El primer problema de Francis Hernández en Honduras y se revelan los técnicos que son candidatos

La selección de Honduras presentó este jueves a su nuevo director deportivo. El español Francis Hernández es quien tomará ese puesto camino al Mundial 2030.

Dentro de la conferencia de prensa, aceptó que tiene un problema que va a tratar de resolver mientras esté en el cargo que le dio la Federación de Fútbol.

Y es que Francis Hernández reconoce que Honduras tiene mucho talento fuera, pero que será muy complicado tenerlo a todo en el radar, eso sí, lo van a intentar.

“Soy consciente de que hay, casi dos millones de hondureños en Estados Unidos, hay hondureños en España, en otros países europeos. Trataremos de llegar a todos los lugares donde podamos llegar”.

Ya con la promesa hecha, José Ernesto Mejía, secretario de la FFH, reveló los nombres con los que Francis Hernández trabaja como nuevo DT. Sacó dos nombres a la luz.

Los nombres que están como candidatos a DT en Honduras

“Independientemente de la nacionalidad, lo importante es que sea un entrenador que encaje, que tenga ilusión, que venga con todas las ganas de trabajar y que esté convencido del proyecto”, comenzó diciendo a Diez.

Jesús Casas y Pedro Troglio son los nombres que se manejan por ahora, pero hay más entrenadores en un listado que puede alcanzar hasta cinco opciones.

“Por supuesto, hay varios entrenadores. Jesús Casas es un entrenador de altísimo nivel, pero hay otros cuatro entrenadores también que tienen el mismo nivel y bueno, la decisión es difícil, pero yo creo que vamos bien encaminados”.

Y aseguró: “Pedro Troglio, por supuesto. Es un técnico muy conocido, un técnico ganador, y bueno, sí, está entre los currículos que se han visto”.

Honduras busca definir a su nuevo entrenador este mes de febrero para así poder alcanzar un primer amistoso en la fecha FIFA de marzo, la primera de 2026.