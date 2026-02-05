“Ya prepara la salida”: Keylor Navas enfrenta un cambio drástico en su futuro tras la caída de Pumas en Concachampions

Aunque Pumas UNAM aún deben disputar la revancha ante San Diego FC por la primera ronda de la Concachampions, la serie parece prácticamente sentenciada tras la contundente goleada 4-1 que los felinos sufrieron en el partido de ida, disputado en California.

Mientras tanto, el equipo capitaneado por Keylor Navas se mantiene invicto en el arranque de la Liga MX, pero también es cierto que ese buen inicio se explica casi exclusivamente por las actuaciones extraordinarias del arquero costarricense de 39 años.

El funcionamiento colectivo sigue dejando muchas dudas, y en Ciudad Universitaria la sensación es que el margen de error del actual cuerpo técnico se achicó al mínimo.

Keylor Navas es el sostén del conjunto universitario (Getty Images).

“Pumas ya prepara la salida de Efraín Juárez”

El traspié internacional terminó de reabrir el debate sobre la continuidad del entrenador Efraín Juárez. Según informó Bolavip, “puertas adentro saben que, si el equipo no muestra una reacción clara en el corto plazo, su ciclo podría terminar antes de lo pensado, más allá de los buenos números en el torneo local”.

En el diario Marca fueron aún más lapidarios: “Pumas ya prepara la salida de Efraín Juárez“, titularon, dejando claro que el estratega 37 años tendría las horas contadas en el banquillo auriazul.

Efraín Juárez camina por la cornisa (Getty Images).

Paralelamente, desde AS México aseguran que la directiva ya analiza alternativas ante un eventual cambio de entrenador, y los nombres de dos posibles reemplazantes se perfilan en el horizonte.

¿Quién podría ser el próximo DT de Keylor?

El apuntado por la dirigencia de Pumas sería un viejo conocido: Guillermo Vázquez. “Memo” tuvo un extenso paso por la institución, fue campeón de México en el Clausura 2011 y conoce a la perfección el entorno felino. Sin embargo, también pesa el dato de que no dirige desde 2023, cuando concluyó su etapa en Cruz Azul.

El otro nombre que estaría en el radar de Pumas sería el de Robert Dante Sibold, técnico uruguayo que no ha dirigido en ningún momento a Pumas: su experiencia en Liga MX ha sido con clubes como Santos, Cruz Azul y Tigres.

¿Guillermo Vázquez regresa a Ciudad Universitaria? (Getty Images).

Así, mientras Pumas se aferra a la épica para revertir la serie en Concachampions, el futuro del proyecto liderado por Efraín Juárez queda envuelto en incertidumbre. Lo que ocurra en los próximos días podría marcar un antes y un después para el equipo de Keylor Navas.

