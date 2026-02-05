Es tendencia:
Costa Rica se involucra en su llegada a la MLS: el tico que influyó para que James Rodríguez fiche por el Minnesota United

La estrella de Colombia consigue club por influencia de un costarricense y pone su puesta a punto para llegar al Mundial 2026.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

El colombiano tendrá su primera experiencia en MLS.
© Getty ImagesEl colombiano tendrá su primera experiencia en MLS.

Ya es una realidad que James Rodríguez se convertirá en nuevo jugador del Minnesota United. Hay un acuerdo entre el club y el jugador, quien llega como agente libre después de lo que fue su paso por el Club León en la Liga MX.

El ex Real Madrid y Bayern Múnich, según pudo confirmar el periodista Tom Bogert, tendrá un contrato a corto plazo para jugar en el mismo equipo que integra el ex Alajuelense, Kenyel Michel. Cabe aclarar que no será jugador franquicia, algo que no suele suceder con las grandes figuras que arriban a la MLS.

Mientras Kenyel Michel gana 104 mil dólares en Minnesota United, éste es el millonario salario que cobrará James Rodríguez para ser su compañero en la MLS

Mientras Kenyel Michel gana 104 mil dólares en Minnesota United, éste es el millonario salario que cobrará James Rodríguez para ser su compañero en la MLS

El fichaje de James por el Minnesota United tuvo una influencia por parte de un nacionalizado costarricense. Se trata de Kurt Morsink, ex jugador y actual agente de jugadores costarricenses. Es también el representante del mencionado Michel.

Kurt Morsink
Morsink, representante de jugadores costarricenses.

Según informó el periodista Kevin Jiménez, el agente tico “fue partícipe” de la contratación del ex León. Morsink también representa a Jefferson Díaz y Mauricio González, los otros colombianos que forman parte del conjunto de Minnesota.

Este movimiento de James Rodríguez está fuertemente vinculado a lo que será la participación de Colombia en el Mundial 2026. El mediocampista ofensivo estaba sin club desde que inició el año, pero ahora arriba a un equipo estadounidense para estar cerca de la Copa del Mundo.

Con este traspaso, el de Cúcuta arriba a su club número 13 desde que inició su etapa profesional en el Envigado de su país natal. Ahora, deberá recuperar su ritmo, ya que su último partido fue el pasado 18 de noviembre con la Selección de Colombia.

