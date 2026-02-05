Concacaf lo sigue de cerca: joya de Alajuelense recibe el mensaje que ilusiona a todo Costa Rica

El Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Turrúcares sigue haciendo méritos para respaldar su fama como semillero de talentos con proyección internacional. Entre las nuevas promesas que ilusionan a Óscar “Machillo” Ramírez en Liga Deportiva Alajuelense, uno de los nombres que más destaca es el de Ethan Barley.

Con apenas 16 años, el delantero fue uno de los puntos más altos de la Selección Sub-17 de Costa Rica en el Mundial de Qatar, y necesitó solo 18 minutos para marcar su primer gol oficial como manudo en diciembre de 2025, en el triunfo 2-0 ante AD San Carlos.

Ethan Barley ya anotó en el primer equipo rojinegro (LDA).

Concacaf pone el ojo en Ethan Barley

Este jueves, el juvenil rojinegro volvió a destacarse con la Tricolor. La Sub-17 dirigida por Randall Azofeifa enfrentó a Islas Turcas y Caicos selección en el clasificatorio de Concacaf y el resultado fue un impiadoso 9-0 para Costa Rica.

Barley aportó al marcador con un verdadero golazo: bajó con el pecho un envío largo, atacó el espacio y definió con una sutil picada ante el arquero para el 4-0 parcial.

La jugada no pasó inadvertida. La cuenta oficial de Concacaf compartió el video del tanto con un mensaje que enorgulleció a los manudos: “El manual del 9 tico, by Ethan Barley”.

Y esta no es la primera vez que la Concacaf destaca al joven atacante. Tras la derrota 1-0 de Costa Rica ante Senegal en el mencionado Mundial Sub-17, el organismo subrayó su actuación con datos concretos.

Ethan Barley dejó buenas sensaciones en el Mundial Sub-17 (Instagram).

“Ethan Barley tuvo tres regates completados, cinco duelos ganados y cinco recuperaciones ante Senegal. La última vez que un jugador de Costa Rica alcanzó estas cifras en una Copa Mundial Sub-17 fue en 2017 con Josué Abarca ante Alemania”, remarcaron desde Concacaf.

Con esto, queda claro que Ethan Barley tiene un potencial enorme tanto en Alajuela como defendiendo el escudo patrio. Machillo Ramírez se encuentra ante la responsabilidad de manejar su evolución con inteligencia y evitar que la expectativa se convierta en una carga para el juvenil.