“Fue mundialista”: Motagua hace otro fichaje a petición de Javier López que soprende a Guatemala y Alajuelense

A pesar de la fecha FIFA, Motagua no ha parado de trabajar y a las órdenes de Javier López se ha concretado otro fichaje.

El español no pierde el tiempo y sabe que trabajar temas tanto dentro como fuera de la cancha son importantes para su estadía en el club.

ver también “Experiencia en México y Guatemala”: Motagua hace el fichaje que más sorprende a toda Concacaf; Javier López fue clave

Ya con el libro de pases cerrado, López se ha reforzado en otros departamentos que Motagua busca crecer.

Publicidad

Publicidad

El Azul Profundo hizo oficial la contratación de la Psicóloga Deportiva, Alejandra Monzón.

En el anuncio, Motagua confirma que tiene un amplio recorrido, incluso que ha participado de Copas del Mundo en categorías menores.

Javier López volvió a Guatemala para reforzarse, ya que antes había traído a la nutrióloga, Marisol Vallejo. Alajuelense también debe estar pendiente, ya que Motagua es su rival en los cuartos de final de la Copa Centroamericana.

Publicidad

El Azul Profundo está decidido a avanzar a la siguiente ronda y recuperar el protagonismo en la Liga Nacional de Honduras.

Publicidad

Publicidad

Comunicado oficial sobre Alejandra Monzón

Motagua contrata Psicóloga Deportiva

Motagua no quiere dejar nada al azar, el cuerpo técnico liderado por el español Javier López, sigue sumando elementos y su último fichaje es la psicóloga clínica y deportiva, Alejandra Monzón.

El objetivo de incluir una profesional de la psicología al club es brindar herramientas y recursos que van más allá del entrenamiento físico y táctico, optimizando el rendimiento deportivo y bienestar emocional de los jugadores.

Publicidad

Publicidad

La guatemalteca Monzón tiene un amplio recorrido en el mundo de los deportes, fue mundialista en Nueva Zelanda 2020, trabajando para la selección masculina sub 17 de softbol de su país, entre otros logros.

ver también El error que toda Honduras le señala al Fantasma Figueroa y que sentencia a Nicaragua en las Eliminatorias

Posee una maestría en Innovación, Investigación y Gestión Deportiva, y otra en Enfoques Psicoterapéuticos.

Publicidad

Tweet placeholder