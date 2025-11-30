Motagua y el fichaje extranjero que ilusiona a toda de su afición para 2026: siete goles y seis asistencias

Motagua ha comenzado con su plan para el 2026 y su director deportivo, Emilio Izaguirre, se ha puesto manos a la obra junto a Javier López para cerrar los fichajes.

El Azul Profundo ya tiene cerrado a Pablo Cacho que llegará procedente del Victoria de La Ceiba y ahora se ha sumado un jugador que llega desde la MLS Next Pro.

¿Qué jugador ya tendría firmado Motagua para el Clausura 2026?

De acuerdo con reportes de Deportes TVC, Motagua tiene atado a Antony García, que viene de una brillante temporada con el Colorado Rapids 2.

En la actual temporada que acaba de finalizar, el extremo marcó siete goles y ofreció seis asistencias. Muy buenos números que han seducido a la directiva Azul.

García y su equipo llegaron hasta la final de la MLS Next Pro, pero la perdieron en penales contra New York Red Bull II.

El jugador pertenece a Motagua, ya que estaba cedido y lo que se indica es que no hay intención de una compra por parte del equipo estadounidense.

Eso sí, Motagua tiene claro que si sale una oferta del extranjero no le van a truncar los sueños al joven que solo cuenta con 21 años.

Antony ya estuvo con Motagua y solo jugó nueve partidos antes de irse a Estados Unidos. De concretarse sería un gran fichaje para Javier López.