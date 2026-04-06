Fue mundialista con Honduras, dejó el fútbol profesional por el burocrático y ahora es albañil en USA

Para muchos futbolistas, el no haber triunfado en la carrera profesional en Honduras es motivo de pena, pero hay uno que ha demostrado que eso le da igual y hoy en día se dedica a la construcción.

Hablamos de Esdras Isaí Padilla Reyes (36 años), quien fue campeón con Motagua, jugó para varios clubes de la Liga Nacional y también fue mundialista con la Selección de Honduras en la categoría Sub-20 en la Copa del Mundo de Egipto.

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Ahora es albañil en Estados Unidos y asegura que gana mucho más de lo que ganaba cuando era jugador profesional. Eso sí, no ha dejado su amor por el fútbol y disputa partidos “burocráticos” donde le pagan muy bien.

Esdras Padilla, de futbolista profesional a albañil en USA

Nació el 4 de septiembre de 1989 en Tegucigalpa y su rol en la cancha es el de volante mixto. Sus inicios fueron en el Municipal Valencia en 2005. Ese mismo año, el Hispano lo fichó, mostrando un gran nivel durante tres años.

Fue entonces cuando apareció Motagua. El volante vivió un momento dulce y logró quedarse hasta 2013. En ese tiempo, consiguió ganar un torneo liguero bajo las órdenes de Primitivo Maradiaga.

Luego pasó por Independiente de la Liga de Ascenso, jugó con Juticalpa, Real de Minas, y su último equipo fue el Vida de La Ceiba, donde decidió poner fin a su carrera profesional en 2019.

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Esdras Padilla abrazando a Jerry Bengtson cuando consiguieron el título en 2011 contra Olimpia.

Padilla decidió mudarse a Estados Unidos, donde ahora se dedica a la construcción y reside en Charlotte, Carolina del Norte.

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“Mirá que acabo de tener el mejor mes desde que llegué a Estados Unidos. Hice en este mes, gracias a Dios, lo que antes hacía en un año en mi país…”, dijo una vez en una transmisión de TikTok.

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“Dios es grande. Tengo que celebrar, tengo que hacer algo diferente porque este mes de enero fue el mejor mes de mi vida, en todo sentido. Lo que antes hacía en un año, lo hice en un mes”, comentó el exjugador de Motagua.

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Esdras Padilla ahora trabaja de albañil y tiene su propia empresa. Foto: Tik Tok.

Tiene una empresa llamada Vettura Contractor, que se dedica a ser contratista y realizar diversas obras de construcción en Estados Unidos.

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Esdras no dejó el fútbol y ahora juega torneos “burocráticos”, los cuales combina con su trabajo de albañil. A sus 36 años, sigue siendo muy bueno y gana títulos.

Para cerrar, hay que recordar que Esdras Padilla jugó en el Mundial Sub-20 de 2009 en Egipto con la selección de Honduras. Muchos lo recuerdan por su paso en Motagua, donde le ganó la final a Olimpia.

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Datos clave

Esdras Padilla dejó el fútbol en 2019 para dedicarse a la construcción y a torneos “burocráticos” en USA.

Fue campeón con Motagua y disputó el Mundial Sub-20 en Egipto 2009.

Tiene una empresa llamada Vettura Contractor, que se dedica a ser contratista y realizar diversas obras.

Padilla asegura que le va mejor con su nueva vida que con la anterior.

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Esdras Padilla sigue ganando en torneos burocráticos en Estados Unidos.