Cruz Azul vs. Pumas: hora, TV y posibles alineaciones para Keylor Navas y Carrasquilla en la final de ida de la Liga MX

Keylor Navas y Carrasquilla lideran a Pumas en una final de ida cargada de expectativa ante Cruz Azul. Descubre todos los detalles.

Pumas y Cruz Azul se preparan para disputar la final del Clausura 2026, una serie que llega con mucho atractivo por el presente de ambos equipos y por las figuras que tendrán sobre la cancha, entre ellas Keylor Navas y Carrasquilla en el cuadro universitario.

Los dos clubes alcanzaron esta instancia después de dejar atrás sus series de semifinales, por lo que llegan motivados a una definición que promete mucha intensidad.

Además, el historial reciente entre ambos mantiene un panorama parejo de cara a la lucha por el título de Liga MX.

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¿Dónde y a qué hora ver la final entre Cruz Azul y Pumas?

La final de ida entre Cruz Azul y Pumas se jugará el jueves 21 de mayo, a las 8:00 p.m. hora de Centroamérica y 9:00 p.m. de Panamá, en el Estadio Banorte.

El partido se podrá ver en Centroamérica por TUDN y también mediante la plataforma de streaming ViX.

¿Cómo llega Pumas?

Pumas selló su pase a la final tras eliminar a Pachuca en una serie que terminó 1-1 en el marcador global, pero que favoreció a los universitarios gracias a su mejor posición en la tabla.

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El conjunto de la UNAM vuelve a disputar una final después de cinco años y medio, luego de aquella definición perdida en el Guardianes 2020. Ahora buscará conquistar su primer título desde el Clausura 2011.

¿Cómo llega Cruz Azul?

Por su parte, Cruz Azul regresa a una final del torneo dos años después de aquella derrota ante América en el Clausura 2024.

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La Máquina, que no conquista un campeonato desde el Guardianes 2021, consiguió avanzar tras superar a Chivas en una serie muy disputada que terminó con marcador global de 4-3.

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Cruz Azul vs. Pumas: últimos enfrentamientos

Cruz Azul y Pumas llegan a un nuevo capítulo de una rivalidad que en los últimos partidos ha estado marcada por la intensidad y los goles. La “Máquina” ha logrado sacar ventaja en los enfrentamientos más recientes ante el conjunto universitario.

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15/03/2026 | Clausura 2026: Pumas 2-2 Cruz Azul

Cruz Azul 08/11/2025 | Apertura 2025: Cruz Azul 2-3 Pumas

Pumas Previa: Cruz Azul 3-2 Pumas

Pumas Previa: Pumas 0-2 Cruz Azul

Cruz Azul Previa: Pumas 2-2 Cruz Azul

Cruz Azul vs. Pumas: posibles alineaciones

Cruz Azul: Kevin Mier; Willer Ditta, Ángel Jeremy Márquez, Amaury García, Gonzalo Piovi, Omar Campos, José Paradela, Agustín Palavecino, Carlos Rodríguez, Carlos Rodolfo Rotondi, Christian Ebere

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Pumas: Keylor Navas; Uriel Antuna, Rodrigo López, Nathan Silva, Rubén Duarte, Álvaro Angulo, Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite, Jordan Carrillo Rodríguez, Robert Morales y Juninho Vieira.