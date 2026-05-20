Cruz Azul vs. Pumas: hora, TV y posibles alineaciones para Keylor Navas y Carrasquilla en la final de ida de la Liga MX

Pumas y Cruz Azul se preparan para disputar la final del Clausura 2026, una serie que llega con mucho atractivo por el presente de ambos equipos y por las figuras que tendrán sobre la cancha, entre ellas Keylor Navas y Carrasquilla en el cuadro universitario.
Los dos clubes alcanzaron esta instancia después de dejar atrás sus series de semifinales, por lo que llegan motivados a una definición que promete mucha intensidad.
Además, el historial reciente entre ambos mantiene un panorama parejo de cara a la lucha por el título de Liga MX.
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¿Dónde y a qué hora ver la final entre Cruz Azul y Pumas?
La final de ida entre Cruz Azul y Pumas se jugará el jueves 21 de mayo, a las 8:00 p.m. hora de Centroamérica y 9:00 p.m. de Panamá, en el Estadio Banorte.
El partido se podrá ver en Centroamérica por TUDN y también mediante la plataforma de streaming ViX.
¿Cómo llega Pumas?
Pumas selló su pase a la final tras eliminar a Pachuca en una serie que terminó 1-1 en el marcador global, pero que favoreció a los universitarios gracias a su mejor posición en la tabla.
El conjunto de la UNAM vuelve a disputar una final después de cinco años y medio, luego de aquella definición perdida en el Guardianes 2020. Ahora buscará conquistar su primer título desde el Clausura 2011.
¿Cómo llega Cruz Azul?
Por su parte, Cruz Azul regresa a una final del torneo dos años después de aquella derrota ante América en el Clausura 2024.
La Máquina, que no conquista un campeonato desde el Guardianes 2021, consiguió avanzar tras superar a Chivas en una serie muy disputada que terminó con marcador global de 4-3.
Cruz Azul vs. Pumas: últimos enfrentamientos
Cruz Azul y Pumas llegan a un nuevo capítulo de una rivalidad que en los últimos partidos ha estado marcada por la intensidad y los goles. La “Máquina” ha logrado sacar ventaja en los enfrentamientos más recientes ante el conjunto universitario.
- 15/03/2026 | Clausura 2026: Pumas 2-2 Cruz Azul
- 08/11/2025 | Apertura 2025: Cruz Azul 2-3 Pumas
- Previa: Cruz Azul 3-2 Pumas
- Previa: Pumas 0-2 Cruz Azul
- Previa: Pumas 2-2 Cruz Azul
Cruz Azul vs. Pumas: posibles alineaciones
Cruz Azul: Kevin Mier; Willer Ditta, Ángel Jeremy Márquez, Amaury García, Gonzalo Piovi, Omar Campos, José Paradela, Agustín Palavecino, Carlos Rodríguez, Carlos Rodolfo Rotondi, Christian Ebere
Pumas: Keylor Navas; Uriel Antuna, Rodrigo López, Nathan Silva, Rubén Duarte, Álvaro Angulo, Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite, Jordan Carrillo Rodríguez, Robert Morales y Juninho Vieira.