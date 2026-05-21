Jafet Soto golpea el mercado: Herediano sorprende con un intercambio de jugadores en Costa Rica

Tras ganar la copa 32 en su historia, las cosas en el Herediano han comenzado a tener un rumbo distinto para renovar un plantel que está con ganas de seguir ganando cosas importantes para su nutrido palmarés.

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Según informó el periodista Kevin Jiménez, El Team de Soto ha comenzado a tomar decisiones y estas por el momento han sido sorpresivas, luego de concretar intercambio de futbolistas con Municipal Liberia de cara al Torneo Apertura 2026 de Costa Rica

Abner Hudson estaría dejando a los coyotes para unirse a las filas de los florenses, pero en caso contrario Shaw Johnson y Axel Amador estarían dejando al campeón para ahora ser parte de Liberia.

Aunque hay que recalcar que por el momento todo es de manera extraoficial, por lo que se espera que en las próximas horas todo esté confirmado, para continuar así con la reestructuración del plantel monarca del futbol tico.

Herediano busca fortalecerse

Mientras otros equipos entran en procesos de cambios drásticostras un torneo complicado, Herediano apuesta por consolidarse y seguir en una misma línea, eso sí sin dejar a un lado que puede fortalecerse en algunas zonas para seguir siendo competitivo.

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Jafet Soto y el entrenador José Giacone continuarán con la planificación del plantel, que buscan sea profundo, tomando en cuenta que quieren revalidar su título nacional, pelear por la Copa Centroamericana y confirmar su pase a la Concachampions 2027.

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