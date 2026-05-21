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Cruz Azul vs. Pumas EN VIVO: Keylor Navas y Carrasquilla juegan la final de la Liga MX – minuto a minuto del partido de ida

Siga el minuto a minuto del Pumas de Navas y Carrasquilla ante Cruz Azul.

Todo listo

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de Cruz Azul ante Pumas

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Javier Pineda

Por Javier Pineda

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En vivo: Cruz Azul vs Pumas
© MexsportsEn vivo: Cruz Azul vs Pumas

Pumas y Cruz Azul se preparan para disputar la final del Clausura 2026, una serie que llega con mucho atractivo por el presente de ambos equipos y por las figuras que tendrán sobre la cancha, entre ellas Keylor Navas y Carrasquilla en el cuadro universitario.

¿A qué hora y dónde ver la final entre Cruz Azul y Pumas?

La final de ida entre Cruz Azul y Pumas se jugará hoy, jueves 21 de mayo, a las 8:00 p.m. hora de Centroamérica y 9:00 p.m. de Panamá, en el Estadio Ciudad De Los Deportes

El partido se podrá ver en Centroamérica por TUDN y también mediante la plataforma de streaming ViX.

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