Lo pidió Hernán Medford: Saprissa se reforzará su delantera con una promesa

Mientras se define la continuidad de Ariel Rodríguez, Saprissa se reforzará con un delantero que pidió Hernán Medford.

La reconstrucción de Deportivo Saprissa no solo pasa por el mercado de fichajes. En Tibás también empiezan a mirar hacia adentro, buscando respuestas en una cantera que históricamente ha sido clave para el club. Y en medio de ese proceso, apareció un nombre que empieza a ganar terreno.

Tras perder la final del Clausura 2026, el equipo que dirige Hernán Medford entendió que necesita variantes en ataque, pero no necesariamente todas deben llegar desde afuera. La apuesta también pasa por darle espacio a jóvenes que puedan crecer dentro del sistema.

El refuerzo que pidió Hernán Medford

En ese contexto, el periodista Josué Quesada reveló una decisión que marca el rumbo del club en este nuevo ciclo. Según informó en el programa Teléfono Rojo, Saprissa subirá al primer equipo a Juan Pablo Hidalgo, delantero de 19 años que forma parte de la cantera morada.

La idea no es menor. Hidalgo no llega solo a sumar minutos, sino a ocupar un rol específico dentro del plantel. Será la alternativa directa de Tomás Rodríguez, quien se perfila como titular en la delantera.

Juan Pablo Higaldo será subido al primer equipo. (Foto: Instagram)

El movimiento responde a un pedido directo de Medford, que busca renovar energías en una zona del campo donde el equipo mostró altibajos en el último torneo.

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En Saprissa valoran el potencial del joven atacante, su capacidad de adaptación y el hecho de que conoce perfectamente la identidad del club, algo que puede ser clave en un vestuario que atraviesa cambios importantes.

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Además, esta decisión también envía un mensaje claro hacia la cantera. El club está dispuesto a dar oportunidades reales a quienes se destaquen en las divisiones menores.

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No es la primera vez que Saprissa apuesta por un juvenil en momentos de transición, y muchas de esas historias terminaron consolidándose en el primer equipo.

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Para Hidalgo, el desafío es enorme. Pasará de ser una promesa a competir por un lugar en un equipo donde la exigencia es máxima. Pero también es una oportunidad única para mostrarse y empezar a construir su propio camino en el club.

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