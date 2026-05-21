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Limpieza extrema en Olimpia: Eduardo Espinel pasa la escoba con 5 bajas oficiales y la decisión con Bengtson

La escoba del león ya cobró sus primeras víctimas de cara a la próxima temporada con Eduardo Espinel al mando del club.

José Rodas

Por José Rodas

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Eduardo Espinel está realizando una limpieza profunda en el plantel del Olimipa. Foto: El Heraldo.
Eduardo Espinel está realizando una limpieza profunda en el plantel del Olimipa. Foto: El Heraldo.

El Club Olimpia Deportivo hizo oficial la salida de los jugadores Elison Rivas, Agustín Mulet, Carlos Sánchez, Josman Figueroa y Facundo Queiroz, quienes tras concluir el Clausura 2026, a todos se les culminó su relación contractual con el león.

A través de sus redes sociales, el club primero anunció la baja de Rivas, quien llegó en junio de 2025 y con el que alcanzó levantar un título de Liga Nacional tras su paso por Los Potros de Olancho.

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“El Club Olimpia Deportivo informa a nuestra noble afición, prensa deportiva y público en general que el jugador Elison David Rivas ha finalizado su vínculo contractual con nuestra institución y no continuará formando parte del plantel de cara a la próxima temporada”, informó el club.

De esta forma, se confirma que Elison Rivas podría recalar al fútbol de Guatemala, donde ha levantado un fuerte interés en el Antigua GFC.

“Olimpia agradece por su dedicación y esfuerzo defendiendo nuestros colores y le desea el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos profesionales y personales”, dice parte del mensaje dedicado a Rivas.

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Agustín Mulet

Minutos después, Olimpia también agradeció al mediocampista Agustín Mulet su entrega y pasión por defender los colores del club.

“Muchas gracias y muchos éxitos en todo lo que viene, Agus”, escribió en su cuenta de X.

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Facundo Queiroz

Posteriormente, el club también emitió un comunicado en el que confirmó la salida del defensa uruguayo Facundo Queiroz.

“Olimpia agradece sinceramente a Facundo Queiroz por su aporte al equipo y le desea el mayor de los éxitos en sus futuros retos deportivos y personales”, manifestó el club.

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La decisión con Jerry Bengtson

La cuarta víctima de la limpieza en Olimpia seríaJerry Bengtson a quien tampoco se le renovará su vínculo con el equipo, según información revelada por el periodista Álvaro de la Rocha.

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De la Rocha confirmó que la etapa del máximo goleador de la Liga Nacional ha llegado a su fin con el cuadro Merengue.

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Josman Figueroa

El cuadro Melenudo también hizo oficial la salida del futbolista Josman Figueroa que tras su paso por las inferiores y por el primer equipo; el contrato llegó a su fin tras varios años en el equipo.

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Carlos “El Mango” Sánchez

Olimpia también confirmó que Carlos Sánchez tampoco continuará tras cuatro años el equipo. “El Mango” ganó seis títulos de Liga Nacional y una Liga Concacaf durante su paso por los Merengues.

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