Honduras

“Fue dirigido por Espinel”: el inesperado fichaje extranjero que busca Olimpia para la Concachampions 2026 contra el América

Olimpia sigue trabajando de forma personalizada en el mercado de fichajes y ahora busca un fichaje extranjero.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Olimpia sigue trabajando en el mercado de fichajes.
Olimpia no solo piensa en conseguir la Copa 41 en la Liga Nacional de Honduras, también se ha puesto como objetivo eliminar al América en la Conchampions 2026.

El conjunto blanco tiene en la mira a un fichaje extranjero tal y como adelanta el periodista Estaban Guerrero, quién ha revelado nombre y estado de la contratación.

¿Quién es el jugador que quiere Olimpia?

Se trata de un volante central que vendría a ocupar el puesto de Marcos Montiel, quién salió del equipo para irse al fútbol de Ecuador.

“YVO CALLEROS OPCIÓN EN OLIMPIA

Los Leones comienzan a buscar en el mercado y ha habido contactos con el entorno de Yvo CALLEROS que actualmente se encuentra sin equipo.

Mediocampista Central, jugó en Plaza Colonia. Ya fue dirigido por Espinel”.

Otras experiencias que ha tenido es en el The Strongest de Bolivia y Boston River de Uruguay, Eduardo Espinel lo busca para reforzar la medular de Olimpia para este 2026.

El único fichaje confirmado que tiene el Albo es el de Onan Rodríguez que viene a sustituir a Andrés Salazar que se fue para Colombia.

