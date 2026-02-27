Heung-Min Son en el Morera Soto: Concacaf confirma cuándo y a qué hora jugará Alajuelense ante LAFC

La primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026 presentó algunas goleadas aplastantes, y la serie que enfrentó a Los Ángeles FC contra el Real España de Jeaustin Campos estuvo lejos de ser la excepción.

El partido de vuelta en Estados Unidos fue un acto meramente protocolar, ya que en San Pedro Sula los norteamericanos habían liquidado todo con un inapelable 6-1; para ornamentar el marcador global, ganaron por la mínima diferencia en el BMO Stadium, completando la humillación del cuadro catracho.

ver también “Nos sentenció”: Jeaustin Campos dice a Alajuelense lo que deben hacer para no ser humillados por LAFC en Concachampions 2026

El rival que esperaba la Liga

De este cruce salió el rival de Liga Deportiva Alajuelense, que todavía no hizo su debut en el certamen regional. ¿La razón? El conjunto dirigido por Óscar “Machillo” Ramírez cerró el 2025 levantando el tricampeonato de la Copa Centroamericana, un hito que lo clasificó directamente a los octavos de final de la Concachampions. Lo mismo sucedió en la pasada edición, cuando Pumas UNAM lo eliminó con un global de 3-1.

Alajuelense ya piensa en LAFC (LDA).

Aunque no la tendrán nada fácil ante uno de los planteles más poderosos de la MLS, los manudos no quieren que la historia se repita y se ilusionan con dar el golpe. Enfrente tendrán a un equipo que cuenta con figuras de talla internacional como Heung-Min Son y Hugo Lloris, dos ex referentes del Tottenham en la Premier League.

Publicidad

Publicidad

Concacaf confirma la programación

Este viernes, la Concacaf compartió en su página web el calendario oficial de los octavos de final, sellando el destino de la Liga ante el equipo californiano. El primer partido de la serie tendrá como sede el BMO Stadium, donde LAFC oficia como local.

Ese duelo se disputará el martes 10 de marzo en un horario poco habitual para los ticos: 10:00 p.m. (hora de Costa Rica), lo que corresponde a las 8:00 p.m. en Los Ángeles. La serie se definirá una semana después, el martes 17 de marzo, cuando el Alejandro Morera Soto reciba el partido de vuelta a partir de las 7:00 p.m.

Publicidad

Así avanza la Concachampions 2026 (Concacaf).

Publicidad

De concretar un batacazo histórico y avanzar a los cuartos de final, Alajuelense se enfrentaría al ganador del cruce entre los gigantes mexicanos Cruz Azul y Monterrey, en una llave programada para disputarse entre el 7 y 9 de abril (ida) y el 14 y 16 de abril (vuelta). Más adelante, las semifinales se jugarán entre el 28 y 30 de abril y el 5 y 7 de mayo, mientras que la gran final, a partido único, está prevista para el 30 de mayo.

Publicidad

ver también “Fichaje decepción”: Kenneth Vargas recibe el veredicto más doloroso mientras Alajuelense se hunde en el Clausura 2026

Datos clave

-Rival definido: Alajuelense enfrentará a Los Ángeles FC en los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf 2026, luego de que el equipo angelino eliminara al Real España con un global de 7-1.

–Fechas confirmadas: La ida se jugará el martes 10 de marzo en el BMO Stadium a las 10:00 p.m. (hora de Costa Rica), mientras que la vuelta será el 17 de marzo en el Alejandro Morera Soto a las 7:00 p.m.

Publicidad

Publicidad

–Posible cruce en cuartos: Si Alajuelense logra eliminar al LAFC de Heung-Min Son y Hugo Lloris, se enfrentará en cuartos de final al ganador de la serie entre Cruz Azul y Monterrey.