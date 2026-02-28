Problemas de visado: Alajuelense confirma la traba que alarma a Machillo Ramírez pensando en Los Ángeles FC

El próximo martes 10 de marzo, la Liga Deportiva Alajuelense que dirige Óscar “Machillo” Ramírez hará su estreno en la Copa de Campeones 2026 de la Concacaf visitando a un verdadero coloso de la región.

Se trata de Los Angeles FC, equipo que cuenta entre sus figuras a Heung-Min Son y Hugo Lloris, y que viene de vapulear al Real España con un contundente 7-1 global en la primera ronda del certamen.

Mientras su cuerpo técnico afina detalles para el primer duelo de la serie, que se disputará en el BMO Stadium, el histórico entrenador rojinegro enfrenta un dolor de cabeza fuera del campo.

Machillo Ramírez se mantiene en vilo

Lo que pasa es que algunas de las figuras del plantel liguista aún no cuentan con la aprobación necesaria para ingresar a Estados Unidos, un requisito indispensable para disputar el partido de ida.

La situación fue confirmada por Víctor Reyes, secretario técnico de Alajuelense, durante la previa del encuentro ante Puntarenas por la jornada 9 del Torneo Clausura 2026. En diálogo con Columbia Radio, el dirigente se refirió a la logística del viaje a Los Ángeles —ciudad que el club ya visitó en marzo de 2023 también por la Concachampions— y admitió que todavía hay trámites pendientes.

La Liga empieza a pensar en LAFC (LDA).

“Tenemos unas situaciones especiales y específicas. Esperanzados de que todo salga bien, con tiempo hemos hecho todo el trabajo de solicitud de visado de los muchachos, nos asignaron las citas para este martes y miércoles, esperemos que todo salga normal y que no haya ninguna afectación”, explicó Reyes al ser consultado sobre si todos los jugadores cuentan con sus visas para ingresar a territorio estadounidense.

De esta manera, todavía no puede asegurarse que Machillo Ramírez contará con todas sus piezas disponibles para enfrentar a los californianos. La resolución del trámite se conocerá a mitad de semana y la decisión final quedará en manos de las autoridades migratorias de Estados Unidos.

Fechas y horarios de la serie LDA vs LAFC

El partido de ida entre Alajuelense y Los Ángeles FC se disputará el martes 10 de marzo en el BMO Stadium. El horario será poco habitual para los aficionados costarricenses: el encuentro comenzará a las 10:00 p.m. hora de Costa Rica, lo que corresponde a las 8:00 p.m. en Los Ángeles.

La serie se definirá una semana después, el martes 17 de marzo, cuando el Estadio Alejandro Morera Soto reciba el duelo de vuelta a partir de las 7:00 p.m.. Allí se conocerá si la Liga logra avanzar a los cuartos de final del torneo más importante de clubes en la región.

En síntesis

–Debut internacional: Alajuelense enfrentará a Los Ángeles FC el martes 10 de marzo en el BMO Stadium por la ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026.

–Trámite pendiente: Algunos futbolistas rojinegros aún esperan la aprobación de sus visas para poder ingresar a Estados Unidos.

-Citas decisivas: Las entrevistas para el visado están programadas para martes y miércoles, por lo que la disponibilidad del plantel se definirá a mitad de semana.