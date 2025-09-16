Fue borrado por Reinaldo Rueda, sigue ganando títulos con su club en el extranjero y sueña con volver a la selección de Honduras

Jonathan Josué Rubio Toro (28 años) sigue escribiendo su propia historia en el Atlético Petróleos de Luanda de Angola.

El catracho consiguió su tercer título de la Supercopa de aquel país y no solo eso, aportó para una victoria que pone orgullos a todo un país.

Petro de Luanda se impuso 3-1 al Kabuscorp y Rubio marcó uno de los tantos que dio la victoria al equipo angoleño.

Con esto el palmarés de Rubio es de tres Supercopas y dos Ligas en el país africano. Ahora le toca enfocarse en el inicio de la competición dómestica que será el Cercle de Joachim el 20 de septiembre.

“3ra Supercopa, gracias a Dios. Felicidades a todo el equipo, que sea el inicio de una gran temporada”, fue lo que escribió Rubio al coronarse ganador.

Borrado por Reinaldo Rueda en Honduras

A pesar de que Angola aporta lo suyo, Reinaldo Rueda no cuenta con el volante en su proceso y lo ha tenido al margen.

Jonathan siempre ha estado dispuesto a aportar a la Bicolor camino al Mundial de 2026, pero Rueda no lo llama.

Ya en el pasado respondió sobre no ser convocado: “Estar en la Selección es lo más bonito que le puede pasar a un jugador, a medida que pasa el tiempo es algo que me tiene sin cuidado, pero si me preguntan si quiero volver, claro que sí porque es algo bonito poder ayudar, yo amo Honduras y no hay nada más bonito que jugar para su país. Si algún día llega el llamado estaré con todas las ganas de hacer bien las cosas, pero soy realista. Es difícil un llamado porque nunca he tenido un acercamiento”.

“No lo tengo en el olvido, lo estamos siguiendo, pero hasta ahora no he considerado que tenga las características y por lo que valoro no amerita que lo traiga”, contestó Rueda días después de sus palabras.

En todo caso, Jonatham sigue trabajando para algún día volver a vestir los colores de la selección de Honduras.