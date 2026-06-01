Marcelo Pereira planta a los grandes y ya tendría nuevo club en Honduras tras dejar Cartaginés

Marcelo Pereira tendría una nueva propuesta y sería la más atractiva para volver al fútbol de Honduras tras dejar Cartaginés.

El mercado de fichajes de la Liga Nacional sigue moviéndose con fuerza, y el nombre de Marcelo Pereira ha sido uno de los que más ha dado de qué hablar en las últimas horas. Aunque el defensor sonó fuertemente como una opción para reforzar la zaga del Olimpia, todo parece indicar que su destino será muy diferente.

Hasta el momento, la directiva del León ha llevado las cosas con calma. Entre tantos rumores que han resultado ser puro rumor de mercadoo negociaciones caídas, el club solo tiene tres incorporaciones confirmadas: Cristian Canales, Kilmar Peña y Jack Jean Baptiste.

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Olancho FC lo quiere

Pereira, quien quedó libre tras no renovar su contrato con el Cartaginés de Costa Rica, apareció en el radar merengue como una posible solución en defensa. Sin embargo, los últimos reportes prácticamente descartan su llegada al Viejo León.

El exdefensor de Motagua estaría muy cerca de convertirse en el nuevo refuerzo del Olancho FC. De concretarse, los Potros darían un golpe sobre la mesa al quedarse con un central de mucha experiencia en el ámbito local.

Este movimiento marcaría un hecho curioso en la carrera del futbolista. Sería apenas su segundo equipo en la Liga Nacional. Toda su trayectoria en Honduras la vivió vistiendo la camiseta de Motagua, club donde fue pieza clave y levantó varias copas de campeón.

Lo que llama la atención de muchos aficionados y expertos no es que Pereira fiche por los Potros, sino el hecho de que en el “Nido Azul” no hayan hecho un intento real por buscar el regreso de uno de sus viejos referentes defensivos.

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Por ahora, todo apunta a que Marcelo Pereira se vestirá de cabalgante para el próximo torneo, dejando a Olimpia buscando opciones por otro lado y a la afición del Ciclón con la duda de por qué no se buscó su retorno.

En resumen

Aunque sonó fuerte para reforzar la defensa del Olimpia , se descartaría la llegada de Marcelo Pereira al equipo albo.

, se descartaría la llegada de Marcelo Pereira al equipo albo. El exdefensor de Motagua, que viene de jugar en el Cartaginés de Costa Rica, está a un paso de fichar por el Olancho FC .

. Será apenas su segundo equipo en Honduras tras su exitoso paso por Motagua, club que extrañamente no buscó su regreso.