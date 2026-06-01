Droopy Gómez adelanta su futuro en Motagua y deja al descubierto ofertas de Honduras:

El argentino aún posee contrato con Motagua; sin embargo, su futuro no está del todo claro de cara a la siguiente temporada.

Rodrigo “El Droopy” Gómez se ha convertido en uno de los mejores futbolistas que han vestido la camisa de Motagua durante los últimos años. El centrocampista posee contrato con el club al menos hasta diciembre, pese a eso, su continuidad sigue en el aire.

Gómez es claro y asegura que la extensión de su contrato dependerá de las decisiones que tome la directiva de cara al futuro cercano y no esconde su deseo de continuar con el equipo azul.

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“Siempre lo he dicho, después de dos años y medio con el equipo, dos títulos, la verdad que la comodidad en Motagua estamos bien. Obviamente que esto se va a base de rendimiento, de objetivos. Tenemos, bueno, pronto la finalización del contrato. Yo siempre lo he dicho: hasta que los presidentes y la junta directiva quieran que esté en Motagua, aquí vamos a seguir, a la espera de ver cómo viene la planificación para este nuevo torneo y, bueno, siempre a disposición del equipo. Uno es muy agradecido con la gente que le da trabajo”, comenzó diciendo a Deportes TVC.

Ofertas de otros clubes

El argentino 33 de años también admitió que, como en todo mercado de pases, hasta su entorno han llegado sondeos de parte de clubes que desean conocer su futuro cercano y la posibilidad de hacerse de sus servicios.

“Siempre está la posibilidad en cada mercado de pases, preguntas o sondeos de cómo está la situación, por el torneo también que a uno le ha tocado pasar, quedar campeón, bueno, estar ahí alternando. Siempre está el deseo por ahí de otros equipos. Yo siempre soy agradecido a los equipos que se contactan conmigo. Frontal, sincero, de la misma forma que me ha caracterizado”, contó Gómez.

“El Droopy” también comentó que está siendo sondeado por otros equipos, pero su prioridad es seguir en el Ciclón Azul; aunque no descartó de fichar por otro club en Honduras si se termina de confirmar su salida de Motagua.

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“La prioridad siempre la va a tener Motagua. Estamos, bueno, en base a un contrato actual con el equipo y en base a lo que decida Motagua. Después vendrán las decisiones personales de uno. Pero sí, obviamente siempre de acá de Honduras, que uno va priorizando. Si no es acá, es seguir acá en Honduras. Hoy por hoy la prioridad es que mi familia está contenta y eso es lo bueno”, aseguró.

El jugador sudamericano posee contrato con Motagua hasta diciembre de 2026 y será en las próximas semanas cuando defina su futuro para el segundo semestre del año.

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De momento, Motagua solamente ha hecho oficial la salida de Carlos “Zapatilla” Mejía, quien ya ha sostenido pláticas con Los Potros del Olancho FC.

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