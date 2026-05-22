Francis Hernández está a un paso de cerrar el amistoso más impensado para Honduras antes del Mundial 2026

Francis Hernández no deja de trabajar dentro de la Selección de Honduras y pronto se puede confirmar otro amistoso tras Argentina.

La Selección Honduras, bajo la dirección técnica de José Francisco Molina, se encuentra en pláticas para concretar un partido amistoso de alto nivel contra su similar de Ghana. Este encuentro serviría como preparación clave antes de encarar la Copa del Mundo.

De confirmarse, el partido ante los africanos se jugaría justo después del gran compromiso que la H ya tiene programado en tierras norteamericanas, donde se enfrentará a la actual campeona del mundo, Argentina. La información sobre este posible segundo amistoso fue adelantada por el periodista deportivo Marvin Ávila.

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La Federación de Fútbol de Honduras tiene claro que esta fecha FIFA debe aprovecharse al máximo en lo futbolístico, dejando a un lado el interés financiero. Así lo confirmó este viernes Francis Hernández, director deportivo, quien explicó las dificultades de cerrar este tipo de negociaciones en fechas tan cotizadas.

“Estamos trabajando en ello, no es fácil porque en estas fechas muchas selecciones quieren comercializar el partido. Nosotros estamos viendo esto como una actividad deportiva y no para obtener recursos, aunque por supuesto todos los queremos”, declaró Hernández a los medios de comunicación.

A pesar del deseo de amarrar el juego contra Ghana, los federativos mantienen la calma. Si las negociaciones no prosperan, el plan de trabajo de la Selección Nacional no se verá afectado.

“Tengo la esperanza de que podamos cerrar un segundo partido, si no tampoco estamos preocupados. Jugaremos ante Argentina, haremos ocho días de entrenamiento, nos vendrá fenomenal y trataremos de preparar a los jugadores”, concluyó el directivo.

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Por ahora, la afición hondureña queda a la espera de que se oficialice el rival africano, lo que significaría una doble cartelera de primer nivel para la preparación mundialista de la escuadra de Molina.

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En resumen

La Selección de Honduras busca concretar un partido amistoso contra Ghana como preparación para el Mundial, información adelantada por el periodista Marvin Ávila.

De confirmarse, este encuentro se jugaría inmediatamente después del partido ya programado contra la actual campeona del mundo, Argentina.

La Federación prioriza el beneficio futbolístico sobre el dinero; si no se logra cerrar el juego contra Ghana, el plan es aprovechar los ocho días de entrenamiento tras enfrentar a Argentina.