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“Fracaso”: atizan contra Luis Palma tras convocatoria con Honduras y le mandan filoso mensaje previo al partido ante Perú

Luis Palma fue duramente señalado por no querer hablar de la pasada eliminación de Honduras del Mundial United 2026.

José Rodas

Por José Rodas

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Luis Palma es uno de los convocados por José Francisco Molina para jugar el amistoso ante Perú. Foto: tvmaxdeporte.
Luis Palma es uno de los convocados por José Francisco Molina para jugar el amistoso ante Perú. Foto: tvmaxdeporte.

Luego de su llegada a España para concentrar con la Selección de Honduras, Luis Palma no se quiso referir a la eliminación de la Copa del Mundo de 2026 al considerar que se trata del pasado y ahora deben apuntar enteramente al futuro.

Ante esas declaraciones, el periodista Mauricio Kawas no perdonó al jugador del Lech Poznań y le mandó un filoso mensaje e inmediatamente le solicitó que no olvide ese fracaso con Reinaldo Rueda.

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“Le preguntaron a Luis Palma sobre la eliminación anterior, porque hay jugadores que no han hablado sobre esa eliminación, ¿verdad?, la que sufrió Honduras. Él dijo que no quería hablar de lo de San José, que ya era pasado y que hay que pensar en el futuro”, comenzó recordando Kawas en TDTV Radio.

Y siguió: “Yo le mando a decir a Luis y a todos los que fueron parte de esa selección y que van a ser parte de esta: no se olviden. Al contrario, en lugar de olvidarlo, tengan presente eso para mejorar, muchacho. Porque si creen ustedes que borrando eso vamos a estar bien, olvídense. Recuerden más bien todo lo que llevó a la selección al fracaso”.

Al mismo tiempo, el comunicador recordó una célebre frase de la expresidenta de Honduras Xiomara Castro y les pidió tomar el dolor del fracaso para sacar la rebeldía de cara al Mundial 2030.

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Como decía la expresidenta: ‘Prohibido olvidar, papá’. A eso no te la compro. Al contrario, en vez de andar olvidando, más bien… no, recordarlo, que te duela, sí, para mejorar. Agarren ese dolor, porque miren, si a nosotros nos hace sentir mal la eliminación, no me imagino lo que le debe doler a un jugador no poder participar en un Mundial”, cerró.

Luis Palma podría ser parte del 11 titular que José Francisco Molina presentará el próximo 31 de marzo en el amistoso ante Perú, lo que significará el inicio de la nueva era en La H.

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