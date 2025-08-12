Es tendencia:
En Portugal hacen eco de la exclusiva de Fútbol Centroamérica: ¿se cae la llegada de Alberth Elis a Maritimo?

El delantero hondureño estará definiendo sus comentarios en las próximas horas y en territorio luso hacen eco de la exclusiva.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Alberth Elis tiene todo acordado para ser legionario.
Alberth Elis tiene todo acordado para ser legionario.

La bomba estalló este lunes cuando Fútbol Centroamérica dio a conocer de manera EXCLUSIVA el nuevo equipo de Alberth Elis.

La ´Panterita´ ya abandonó las filas del Club Olimpia y en las próximas horas estará viajando a Portugal para unirse a CS Maritimo.

Olimpia señala al reemplazo de Alberth Elis y la noticia llega en el momento justo para Eduardo Espinel

¿Qué dicen en Portugal de la llegada de Alberth Elis?

La noticia ha recalado muy fuerte en redes sociales y en distintos medios internacionales.

Fue el portal Dnoticiaspt que hizo eco de la información brindada por el periodista Álvaro De La Rocha y confirmó que Elis será nuevo refuerzo del cuadro de Madeira.

“El CS Marítimo está a punto de recibir dos refuerzos para la temporada que comenzó este fin de semana. Se espera que Alberth Elis y Simo Bouzaidi lleguen en las próximas horas para reforzar la plantilla de Vitor Matos. Alberth Elis es internacional hondureño, con 69 partidos internacionales y jugando en Portugal con el Boavista”, informaron.

Asimismo el Diario Récord apunta la misma información: “Alberth Elis y Simo Bouzaidi reforzarán al Marítimo. El hondureño de 29 años, exjugador del Boavista, llega procedente del Olímpia, y el español de 25 años, del Eldense. Elis puede jugar en las bandas o en punta y Simo, que también tiene nacionalidad marroquí, es extremo izquierdo”.

Vinicius Jr. firma un movimiento histórico y ficha a joya de la Selección de Honduras

Elis jugó su último partido con el cuadro Merengue este fin de semana en el empate 2-2 ante Juticalpa donde anotó gol.

Este martes el extremo ya no se presentó al entrenamiento de los Leones y se espera que el miércoles viaje hacia Portugal.

Será en territorio luso donde Elis se reunirá con sus agentes para posteriormente presentarse a la disciplina de Maritimo.

Los exámenes médicos y la presentación ya fueron programados para finalizar el traspaso.

