En Portugal hacen eco de la exclusiva de Fútbol Centroamérica: ¿se cae la llegada de Alberth Elis a Maritimo?

La bomba estalló este lunes cuando Fútbol Centroamérica dio a conocer de manera EXCLUSIVA el nuevo equipo de Alberth Elis.

La ´Panterita´ ya abandonó las filas del Club Olimpia y en las próximas horas estará viajando a Portugal para unirse a CS Maritimo.

ver también Olimpia señala al reemplazo de Alberth Elis y la noticia llega en el momento justo para Eduardo Espinel

¿Qué dicen en Portugal de la llegada de Alberth Elis?

La noticia ha recalado muy fuerte en redes sociales y en distintos medios internacionales.

Fue el portal Dnoticiaspt que hizo eco de la información brindada por el periodista Álvaro De La Rocha y confirmó que Elis será nuevo refuerzo del cuadro de Madeira.

Publicidad

Publicidad

“El CS Marítimo está a punto de recibir dos refuerzos para la temporada que comenzó este fin de semana. Se espera que Alberth Elis y Simo Bouzaidi lleguen en las próximas horas para reforzar la plantilla de Vitor Matos. Alberth Elis es internacional hondureño, con 69 partidos internacionales y jugando en Portugal con el Boavista”, informaron.

Publicidad

Asimismo el Diario Récord apunta la misma información: “Alberth Elis y Simo Bouzaidi reforzarán al Marítimo. El hondureño de 29 años, exjugador del Boavista, llega procedente del Olímpia, y el español de 25 años, del Eldense. Elis puede jugar en las bandas o en punta y Simo, que también tiene nacionalidad marroquí, es extremo izquierdo”.

Publicidad

Publicidad

ver también Vinicius Jr. firma un movimiento histórico y ficha a joya de la Selección de Honduras

Elis jugó su último partido con el cuadro Merengue este fin de semana en el empate 2-2 ante Juticalpa donde anotó gol.

Este martes el extremo ya no se presentó al entrenamiento de los Leones y se espera que el miércoles viaje hacia Portugal.

Publicidad

Publicidad

Será en territorio luso donde Elis se reunirá con sus agentes para posteriormente presentarse a la disciplina de Maritimo.

Los exámenes médicos y la presentación ya fueron programados para finalizar el traspaso.