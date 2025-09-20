Sin minutos en Portugal: Kevin Chamorro lanza un mensaje contundente mientras sigue sin debutar con Rio Ave

La carrera de Kevin Chamorro en Europa continúa sumando obstáculos. Tras recibir la noticia de que el Estoril Praia no ejercería la opción de compra incluida en su préstamo, el guardameta costarricense debió regresar al Deportivo Saprissa.

Con apenas cinco partidos disputados con el conjunto luso, Chamorro tomó la decisión de regresar al Viejo Continente para seguir persiguiendo su sueño legionario.

El nuevo destino del arquero se dio en un rival directo de su antiguo club: el Rio Ave, institución que también compite en la Primeira Liga de Portugal y donde milita su compatriota Brandon Aguilera.

Chamorro vuelve a quedar relegado en Portugal

Chamorro, de 25 años y 1,87 metros, se unió a los vilacondeses en julio, con la ilusión de consolidarse bajo los tres palos. Sin embargo, tres meses después, aún no ha tenido su estreno oficial.

En las primeras cinco jornadas del campeonato, el ex Saprissa ha ocupado siempre un lugar en el banquillo. La titularidad ha sido para Cezary Miszta, arquero polaco de 23 años que se mantiene como dueño del arco del Rio Ave.

“Todo tiene su tiempo”

Hasta ahora, el equipo acumula tres empates y dos derrotas, incluida la más reciente goleada 3-0 frente al Porto, resultado que lo mantiene cerca de los puestos de descenso. Pese a la crisis de resultados, el técnico aún no ha dado la oportunidad a Chamorro de defender los tres palos.

Luego de volver a ver acción solo desde la banca, Chamorro rompió el silencio con un mensaje en redes sociales que dejó clara su postura: “Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo de los cielos tiene su hora. Paciencia”, escribió en una historia de Instagram, citando el pasaje bíblico de Eclesiastés 3:1.

La paciencia como bandera

No es la primera vez que Kevin Chamorro se ve obligado a esperar. Durante su paso por el Estoril también tuvo que armarse de resiliencia: su debut llegó recién tres meses después de su llegada, en una derrota por penales ante el Lusitano de Évora por la Copa de Portugal. Y en la liga local debió esperar todavía más, hasta cinco meses después de aquel partido, cuando igualaron 1-1 frente al Arouca.

Con ese antecedente, Chamorro parece dispuesto a repetir la fórmula: paciencia y trabajo silencioso hasta que llegue su oportunidad. Su sueño de consolidarse en el Viejo Continente sigue intacto, aunque de momento el ex Saprissa deberá seguir aguardando desde la banca en un Rio Ave que necesita con urgencia soluciones