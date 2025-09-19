Es tendencia:
Primero lo castigan en La Sele y ahora esto: Brandon Aguilera atraviesa una situación muy complicada en Portugal

Mientras es el principal apuntado por los fanáticos de La Sele, Brandon Aguilera vive un drama igual de duro en Portugal.

Por Geronimo Heller

Brandon Aguilera no la pasa bien en Portugal.
© Nottingham Forest.Brandon Aguilera no la pasa bien en Portugal.

Brandon Aguilera atraviesa días grises tanto con la Selección de Costa Rica como en su club. El volante ofensivo de 22 años fue, por lejos, el jugador más criticado durante la última doble fecha eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

Su floja actuación en el empate 1-1 contra Nicaragua levantó una ola de cuestionamientos de prensa y aficionados, lo que llevó a que Miguel “Piojo” Herrera lo relegara al banquillo en el segundo compromiso frente a Haití. Para agravar la situación, su reemplazo, Kenneth Vargas, brilló con un gol y una asistencia.

El drama de Brandon Aguilera en Europa

Lejos de encontrar alivio en el fútbol de clubes, Aguilera enfrenta un panorama igual de duro en Portugal. Su equipo, el Rio Ave, sufrió el viernes una contundente derrota 3-0 contra el Porto y sigue sin levantar cabeza en la Primeira Liga. Con tres empates y dos derrotas en cinco jornadas, los vilacondenses se hunden en la décimo sexta posición, rozando la zona de descenso.

El ex Alajuelense, que porta el número 10 del Rio Ave, intentó dar la cara tras la caída en el Estadio dos Arcos. “Recibimos dos goles de córner, sabíamos que eran fuertes, tenemos que trabajar para revertirlo. Estuvimos cerca de ganar en los tres primeros partidos, pero ya llevamos cinco sin ganar”, señaló Aguilera ante los medios lusos.

El panorama inmediato no da tregua. El martes 23 de septiembre, Rio Ave deberá visitar al Benfica, actual subcampeón portugués, en una prueba de fuego que pondrá a prueba la capacidad de reacción del plantel.

La afición del equipo ya lanza duros cuestionamientos, y Aguilera no se esconde: “Ahora tenemos al Benfica y vamos a luchar por los puntos. Creemos en el proceso, la gente tiene razón, tenemos que ganar en la cancha y trabajaremos para ello para hacer felices a los aficionados”, prometió el mediocampista creativo.

Un semestre negro para Aguilera

En lo que va de la temporada 2025-2026, Brandon Aguilera no ha logrado consolidarse con La Sele, y ahora en su club carga con el peso de una afición que exige resultados inmediatos.

Con apenas 22 años, el volante tico enfrenta quizá uno de los momentos más desafiantes de su carrera, en el que deberá transformar las críticas en motivación para no perder terreno en Europa ni en la selección nacional.

