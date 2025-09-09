Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Es oficial: Olimpia recibe la notificación de Concacaf que impacta a Honduras en plena fecha FIFA

Olimpia ha sido notificado por Concacaf y todo llegó en plena fecha FIFA. Descubre lo que ha pasado con el León.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Olimpia sigue dominando a placer en los clubes de Concacaf.
Olimpia sigue dominando a placer en los clubes de Concacaf.

Antes de que se acabara la fecha FIFA de septiembre, Olimpia ha recibido una notificación de Concacaf que impacta a toda Honduras.

Y es que el León de Eduardo Espinel, sigue siendo el mejor del área, logro que consiguió por sus buenos resultados en la Copa Centroamericana.

Reinaldo Rueda lo borró y este es el cambio confirmado que hará Honduras ante Nicaragua en las Eliminatorias

ver también

Reinaldo Rueda lo borró y este es el cambio confirmado que hará Honduras ante Nicaragua en las Eliminatorias

Concacaf confirma la noticia a Olimpia

La Concacaf actualizó su ranking de clubes y resulta que el León es el número, pero no solo eso, ha subido seis puestos para llegar hasta aquí.

Publicidad

Actualmente es el #1 con 1,151. Olimpia es junto a Plaza Amador los que más han subido, ya que los panameños han escalado siete puestos y se ubican cuartos con 1,128 unidades.

Publicidad

El que bajó fue Herediano, que de ser el uno, pasó a ser el tercero, ya que el segundo ahora es Alajuelense del Machillo Ramírez.

Saprissa fue el que más bajó, perdió cinco puestos y ni Vladrimir Quesada puso salvar el barco. Motagua y Municipal subieron un puesto.

Publicidad
Reinaldo Rueda pone de rodillas a Nicaragua y Fantasma Figueroa ante los ojos de Concacaf; Honduras ya celebra

ver también

Reinaldo Rueda pone de rodillas a Nicaragua y Fantasma Figueroa ante los ojos de Concacaf; Honduras ya celebra

Recordemos que cada vez que se juega la Copa Centroamericana y dependiendo de los resultados, el ranking de clubes se mueve.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
El Salvador se expone a castigo FIFA que complica su camino al Mundial
El Salvador

El Salvador se expone a castigo FIFA que complica su camino al Mundial

Guatemala recibe notificación FIFA en plenas Eliminatorias al Mundial
Guatemala

Guatemala recibe notificación FIFA en plenas Eliminatorias al Mundial

Bolillo Gómez y una polémica decisión que puede darle el boleto al Mundial
El Salvador

Bolillo Gómez y una polémica decisión que puede darle el boleto al Mundial

Cristiano Ronaldo igualó el récord de Carlos Ruiz, pero en algo no pudo superar
Guatemala

Cristiano Ronaldo igualó el récord de Carlos Ruiz, pero en algo no pudo superar

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo