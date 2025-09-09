Es oficial: Olimpia recibe la notificación de Concacaf que impacta a Honduras en plena fecha FIFA

Antes de que se acabara la fecha FIFA de septiembre, Olimpia ha recibido una notificación de Concacaf que impacta a toda Honduras.

Y es que el León de Eduardo Espinel, sigue siendo el mejor del área, logro que consiguió por sus buenos resultados en la Copa Centroamericana.

ver también Reinaldo Rueda lo borró y este es el cambio confirmado que hará Honduras ante Nicaragua en las Eliminatorias

Concacaf confirma la noticia a Olimpia

La Concacaf actualizó su ranking de clubes y resulta que el León es el número, pero no solo eso, ha subido seis puestos para llegar hasta aquí.

Publicidad

Publicidad

Actualmente es el #1 con 1,151. Olimpia es junto a Plaza Amador los que más han subido, ya que los panameños han escalado siete puestos y se ubican cuartos con 1,128 unidades.

Publicidad

El que bajó fue Herediano, que de ser el uno, pasó a ser el tercero, ya que el segundo ahora es Alajuelense del Machillo Ramírez.

Publicidad

Saprissa fue el que más bajó, perdió cinco puestos y ni Vladrimir Quesada puso salvar el barco. Motagua y Municipal subieron un puesto.

Publicidad

ver también Reinaldo Rueda pone de rodillas a Nicaragua y Fantasma Figueroa ante los ojos de Concacaf; Honduras ya celebra

Recordemos que cada vez que se juega la Copa Centroamericana y dependiendo de los resultados, el ranking de clubes se mueve.