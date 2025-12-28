Es tendencia:
Guatemala

Municipal en vilo: confirman el estado de salud de Rudy Muñoz tras sufrir un fuerte golpe contra Antigua que lo dejó hospitalizado

Rudy Muñoz fue uno de los grandes afectados en la final del fútbol de Guatemala y se ha confirmado su estado actual de salud.

Marcial Martínez

Por Marcial Martínez

Antigua GFC se consagró campeón del Torneo Apertura 2025 del fútbol guatemalteco, pese a caer 1-0 ante Municipal en la final de vuelta disputada en el Estadio El Trébol. Los Panzas Verdes hicieron valer la ventaja de 2-0 obtenida en el partido de ida en el Estadio Pensativo y, gracias al marcador global, sellaron el bicampeonato nacional.

Ni bien terminó el encuentro, la tensión acumulada se desbordó y jugadores de ambos equipos se enfrentaron a golpes. Pero la escena más preocupante la protagonizó Rudy Muñoz, figura de Municipal, quien quedó tendido en el suelo tras sufrir una fuerte contusión en el pómulo, según informó la transmisión de Emisoras Unidas.

¿Cuál es el estado de salud de Rudy Muñoz?

Tras los exámenes médicos realizados, según Ciudad Deportiva Guatemala, se confirmó que Rudy Muñoz se encuentra estable luego del fuerte golpe sufrido en la cabeza.

Rudy Muñoz – Municipal

El jugador de Municipal presentó un trauma a la altura del ojo tras chocar cabeza con cabeza con Dewinder Bradley durante una jugada de juego, lo que le provocó una herida que requirió ocho puntos de sutura.

Afortunadamente, el diagnóstico médico es favorable y su estado no reviste mayor gravedad, lo que trajo tranquilidad tanto al cuerpo técnico como a la afición escarlata.

Con este parte médico se cierra un episodio que generó gran preocupación, aunque deja un mensaje de alivio para Municipal y su afición.

Si bien la final quedó marcada por la violencia y los incidentes posteriores al partido, la estabilidad de Rudy Muñoz permite mirar hacia adelante, a la espera de las decisiones disciplinarias correspondientes.

