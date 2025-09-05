Es tendencia:
Fernando Palomo, Periodista de ESPN, sentencia a Honduras para las Eliminatorias Concacaf 2025

El comunicador salvadoreño que trabaja en ESPN dio su veredicto final sobre la Honduras de Reinaldo Rueda.

Fernando Palomo dio su veredicto.

La Selección de Honduras está a solo minutos de iniciar el sueño para clasificar a su cuarta Copa del Mundo.

La H enfrentará este viernes a Haití en el inicio del grupo que además comparte con Costa Rica y Nicaragua.

Es en ese contexto que el periodista de ESPN, Fernando Palomo, dio su veredicto sobre quién clasificará al Mundial, United 2026.

Fernando Palomo sentencia a Honduras

El comunicador salvadoreño que trabaja para la cadena internacional dio su veredicto en las últimas horas y opinó del grupo de la Bicolor.

Para Palomo el equipo de Reinaldo Rueda peleará el boleto al próximo mundial en un mano a mano con Costa Rica.

Sin embargo, en su opinión, será el equipo dirigido por Miguel ´Piojo´ Herrera el que clasificará de manera directa a la Copa del Mundo.

Aunque también fue muy enfático en valorar que ambas selecciones tienen niveles muy parecidos.

“Por muy poco, pero por muy poco creo que va a clasificar Costa Rica. El repechaje será para Honduras. Así lo veo”, detalló.

Además de esa sentencia, el relator de la Champions League se sinceró y fue claro: “Podrán no coincidir conmigo y respeto sus opiniones. No es lo que quiero, pero creo que es lo que va a pasar”, cerró.

Ahora le toca a Honduras demostrar que se equivoca y que puede conseguir ese boleto directo al mundial.

La Bicolor jugará en esta doble fecha FIFA contra Haití y posteriormente enfrentará a Nicaragua en Tegucigalpa.

