Fernando Palomo, Periodista de ESPN, sentencia a Honduras para las Eliminatorias Concacaf 2025

La Selección de Honduras está a solo minutos de iniciar el sueño para clasificar a su cuarta Copa del Mundo.
La H enfrentará este viernes a Haití en el inicio del grupo que además comparte con Costa Rica y Nicaragua.
Es en ese contexto que el periodista de ESPN, Fernando Palomo, dio su veredicto sobre quién clasificará al Mundial, United 2026.
Fernando Palomo sentencia a Honduras
El comunicador salvadoreño que trabaja para la cadena internacional dio su veredicto en las últimas horas y opinó del grupo de la Bicolor.
Para Palomo el equipo de Reinaldo Rueda peleará el boleto al próximo mundial en un mano a mano con Costa Rica.
Sin embargo, en su opinión, será el equipo dirigido por Miguel ´Piojo´ Herrera el que clasificará de manera directa a la Copa del Mundo.
Aunque también fue muy enfático en valorar que ambas selecciones tienen niveles muy parecidos.
“Por muy poco, pero por muy poco creo que va a clasificar Costa Rica. El repechaje será para Honduras. Así lo veo”, detalló.
Además de esa sentencia, el relator de la Champions League se sinceró y fue claro: “Podrán no coincidir conmigo y respeto sus opiniones. No es lo que quiero, pero creo que es lo que va a pasar”, cerró.
Ahora le toca a Honduras demostrar que se equivoca y que puede conseguir ese boleto directo al mundial.
La Bicolor jugará en esta doble fecha FIFA contra Haití y posteriormente enfrentará a Nicaragua en Tegucigalpa.
