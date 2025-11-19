Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
El Salvador

Fernando Palomo necesitó pocas palabras para destruir al Bolillo Gómez tras su pelea con unos aficionados de El Salvador

La actitud del entrenador colombiano colmó la paciencia de todos

javier pineda

Por Javier Pineda

Sigue a FCA en Google!
El periodista salvadoreño no se guardó nada
El periodista salvadoreño no se guardó nada

Hernán “Bolillo” Gómez, entrenador de la Selección de El Salvador, protagonizó un fuerte cruce con un grupo de aficionados salvadoreños horas después de que sus dirigidos perdieran frente a una muy superior Panamá, que los goleó 3-0 en el Estadio Rommel Fernández para clasificar al Mundial 2026.

Castigado por la FIFA: El Salvador recibe una contundente sentencia después de quedarse afuera del Mundial 2026 que golpea al Bolillo Gómez

ver también

Castigado por la FIFA: El Salvador recibe una contundente sentencia después de quedarse afuera del Mundial 2026 que golpea al Bolillo Gómez

Cuando Gómez se dirigía al hotel en el que se alojó la Selecta, un hincha salvadoreño le gritó: “¡Felicidades, ‘Bolillo’, clasificaste a Panamá dos veces! ¡Felicidades, solo a traer billetes de El Salvador fuiste!”.

Inmediatamente, Ernesto Góchez, encargado de logística de la FESFUT (Federación Salvadoreña de Fútbol) y quien caminaba a la par del colombiano en ese momento, se acercó con vehemencia al grupo de aficionados: “¡Respetá! ¡Si vas a estar aquí, respetá, imbécil!”, le respondió a uno de ellos.

La tensión fue escalando y Hernán Gómez se acercó al tumulto que se generó en la entrada al establecimiento junto a un miembro de su cuerpo técnico, “Panzer” Carvajal. En el video, se ve cómo el estratega soltó un golpe y otro de sus asistentes lo sujetó inmediatamente, llevándoselo de la escena.

Fernando Palomo arremete contra Bolillo Gómez

El que no se guardó nada fue el periodista salvadoreño Fernando Palomo de ESPN, quien lamentó la actitud de los dos personajes esto porque alguien opinó lo contrario a lo que hace La Selecta, manifestando de manera irónica que eso si es falta de respeto.

Respetá hij* de p*ta, respetá”. Opinar en contra de los intereses del grupo de la selección no es faltar el respeto. Insultar y agredir con empujones si lo es. Pasen adelante”, redactó el periodista.

Publicidad
Tweet placeholder

Por otra parte, Palomo también manifestó que las nuevas autoridades de la Fesfut tendrán una gran tarea, en especial porque no sería lo idóneo continuar con Hernán Darío Gómez, quien fracasó con El Salvador en la Eliminatoria.

Publicidad
Tweet placeholder

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Fernando Palomo da la sentencia que nadie en Honduras se atrave a hacer sobre Reinaldo Rueda
Honduras

Fernando Palomo da la sentencia que nadie en Honduras se atrave a hacer sobre Reinaldo Rueda

La dura crítica que recibió Mágico González en Barcelona
El Salvador

La dura crítica que recibió Mágico González en Barcelona

Fernando Palomo usó cuatro palabras y sentenció el futuro de El Salvador
El Salvador

Fernando Palomo usó cuatro palabras y sentenció el futuro de El Salvador

Dejó afuera a Costa Rica y le envió un sorpresivo mensaje a Keylor Navas
Costa Rica

Dejó afuera a Costa Rica y le envió un sorpresivo mensaje a Keylor Navas

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo