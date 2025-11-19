Fernando Palomo necesitó pocas palabras para destruir al Bolillo Gómez tras su pelea con unos aficionados de El Salvador

Hernán “Bolillo” Gómez, entrenador de la Selección de El Salvador, protagonizó un fuerte cruce con un grupo de aficionados salvadoreños horas después de que sus dirigidos perdieran frente a una muy superior Panamá, que los goleó 3-0 en el Estadio Rommel Fernández para clasificar al Mundial 2026.

Cuando Gómez se dirigía al hotel en el que se alojó la Selecta, un hincha salvadoreño le gritó: “¡Felicidades, ‘Bolillo’, clasificaste a Panamá dos veces! ¡Felicidades, solo a traer billetes de El Salvador fuiste!”.

Inmediatamente, Ernesto Góchez, encargado de logística de la FESFUT (Federación Salvadoreña de Fútbol) y quien caminaba a la par del colombiano en ese momento, se acercó con vehemencia al grupo de aficionados: “¡Respetá! ¡Si vas a estar aquí, respetá, imbécil!”, le respondió a uno de ellos.

La tensión fue escalando y Hernán Gómez se acercó al tumulto que se generó en la entrada al establecimiento junto a un miembro de su cuerpo técnico, “Panzer” Carvajal. En el video, se ve cómo el estratega soltó un golpe y otro de sus asistentes lo sujetó inmediatamente, llevándoselo de la escena.

Fernando Palomo arremete contra Bolillo Gómez

El que no se guardó nada fue el periodista salvadoreño Fernando Palomo de ESPN, quien lamentó la actitud de los dos personajes esto porque alguien opinó lo contrario a lo que hace La Selecta, manifestando de manera irónica que eso si es falta de respeto.

“Respetá hij* de p*ta, respetá”. Opinar en contra de los intereses del grupo de la selección no es faltar el respeto. Insultar y agredir con empujones si lo es. Pasen adelante”, redactó el periodista.

Por otra parte, Palomo también manifestó que las nuevas autoridades de la Fesfut tendrán una gran tarea, en especial porque no sería lo idóneo continuar con Hernán Darío Gómez, quien fracasó con El Salvador en la Eliminatoria.

