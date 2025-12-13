Aurora vs. Antigua: ¿A qué hora y cómo ver la semifinal de ida del Torneo Apertura 2025? Liga Nacional de Guatemala

La Liga Nacional de Guatemala vive un domingo clave para el fútbol chapín: este 14 de diciembre arrancan las semifinales de ida del Torneo Apertura 2025, y uno de los duelos que se llevará todas las miradas será Aurora vs. Antigua GFC en el estadio Guillermo Slowing.
Aurora regresa a una instancia definitoria de liguilla tras 21 años sin aparecer en semifinales, un regreso histórico para el club que sueña con meterse en la final y pelear por el título.
Enfrente estará Antigua GFC, actual campeón defensor, que viene de remontar su llave de cuartos de final ante Xelajú MC y ahora quiere dar un paso más hacia la defensa del título con un buen resultado fuera de casa.
ver también
“No quiero”: Carlos Ruiz reveló ante toda Guatemala el problema que le impide llegar a la presidencia de la Fedefútbol
¿Cuándo, dónde y a qué hora se juega Aurora vs. Antigua por la semifinal de ida del Apertura 2025?
Día: domingo 14 de diciembre de 2025
Hora: 11:00 a.m. (hora de Guatemala)
Estadio: Guillermo Slowing, Ciudad de Guatemala
Torneo: Semifinal de ida – Liga Nacional de Guatemala, Torneo Apertura 2025
¿Dónde ver EN VIVO Aurora vs. Antigua? Semifinal de ida del Torneo Apertura 2025
El partido de ida de las semifinales entre Aurora y Antigua GFC podrá sintonizarse a través de Tigo Sports Guatemala.
¿Cómo llega Aurora a la semifinal del Apertura 2025?
Aurora llega impulsado por una campaña muy sólida y por el golpe anímico de regresar a semifinales después de dos décadas. En cuartos de final empató 2-2 en el global frente a Malacateco (0-1 como visitante y 2-1 en casa) y avanzó gracias a su mejor ubicación en la tabla general.
Su campaña en la fase de clasificación del Apertura 2025 fue la siguiente:
- Posición: 4º
- Puntos: 39
- PJ: 22
- Récord: 11 victorias, 6 empates y 5 derrotas
- Goles: 31 a favor, 28 en contra
ver también
De pronóstico reservado: Así quedaron los cruces de las semifinales del Apertura 2025 de Guatemala
¿Cómo llega Antigua GFC a la semifinal del Apertura 2025?
Antigua GFC arriba a esta serie con el rótulo de candidato: es el actual campeón de la Liga Nacional y viene de remontar en cuartos de final a Xelajú MC, al que eliminó con un global de 2-1 tras imponerse en el juego de vuelta en el estadio Pensativo.
Su desempeño en la fase regular del Apertura 2025 fue muy consistente:
- Posición: 3º
- Puntos: 42
- PJ: 22
- Récord: 13 victorias, 3 empates y 6 derrotas
- Goles: 39 a favor, 23 en contra
ver también
Luis Fernando Tena ya tomó su primera decisión contundente tras renovar con Guatemala: “Fuera de las fechas FIFA”
¿Quién es el árbitro de la semifinal de ida entre Aurora y Antigua?
Árbitro: Julio Luna
Asistente 1: Aczel Pérez
Asistente 2: Delia Vega
Cuarto árbitro: Wildomar Ramírez
Asesor: Luis Miranda
Comisario: Ariel Méndez