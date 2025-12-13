El mercado de fichajes de Alajuelense para el Apertura 2026: la salida de Washington Ortega, interesa una figura de La Sele y limpieza confirmada

La Liga Deportiva Alajuelense realizó un mercado de fichajes con pocas contrataciones para el Apertura 2025. Sin embargo, le fue lo suficiente efectivo para coronarse campeón de la Copa Centroamericana y ser el líder de la tabla del campeonato nacional.

Ahora, a pocas semanas de conocerse al ganador del Apertura, en Alajuelense también ponen la mira en lo que será el mercado de fichajes del Clausura 2026. A pesar de que está en plena competencia, hubo movimientos en las últimas horas que sorprendieron a varios en Costa Rica.

¿Washington Ortega se va de Alajuelense?

Una de las noticias que más sacudió fue la posible salida de Washington Ortega y su regreso al fútbol colombiano, de donde vino antes de arribar a Alajuela. El portero uruguayo, según la información de ESPN, tendría intenciones de emigrar a Sudamérica nuevamente.

Tanto América de Cali como Deportivo Cali están necesitados de un portero, por lo que no descartan el fichaje de Ortega. Ante estos rumores, en Alajuelense están alertas por lo que pueda pasar cuando finalice el Apertura 2025. Sin dudas será una de las novelas a seguir en este mercado.

Ortega podría volver a Colombia.

La figura de la Selección de Costa Rica que interesa en la Liga

Alajuelense ya hizo una oferta, según pudo confirmar el periodista Kevin Jiménez, por Kenneth Vargas. El futbolista de La Sele recibió una propuesta de la Liga para llegar en condición de cedido. Su prioridad es regresar al exterior, pero mencionan que lo que propuso el conjunto manudo es más que interesante.

Kenneth Vargas interesa en la Liga. (Foto: Herediano)

Herediano, club en el que se encuentra, también elevó una oferta para continuar con el préstamo. Cabe aclarar que los servicios de Vargas le pertenecen al Heart of Midlothian de Escocia.

La salida confirmada en Alajuelense por decisión de Machillo Ramírez

Para afrontar la Concachampions 2026, Alajuelense se desprenderá de Alberto Toril. La idea de la Liga es contratar a otro delantero extranjero que pueda tener un rol protagonista como Ronaldo Cisneros.

Toril no seguirá en LDA.

“La Liga va a sacar billetes y se va a reforzar para ver qué tan competitivos pueden ser para enfrentar esta nueva edición de la Copa de Campeones de Concacaf“, confirmó el periodista Anthony Porras sobre la situación de Toril.