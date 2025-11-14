Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Eliminatorias

“Trágico”: Fernando Palomo da la sentencia que nadie en Honduras se atrave a hacer sobre Reinaldo Rueda

El periodista de ESPN habló de la dolorsa derrota que sufrió Honduras ante Nicaragua en las Eliminatorias de Concacaf.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Sigue a FCA en Google!
Fernando Palomo ha sido claro con lo que debe pasar con la Bicolor.
Fernando Palomo ha sido claro con lo que debe pasar con la Bicolor.

En Honduras el golpe fue mortal, muchos perdieron el optimismo de estar en la próxima Copa del Mundo 2026 tras caer 2-0 ante Nicaragua por la jornada 5 de las Eliminatorias de Concacaf.

La caída no fue lo que más dolió, si no que la forma, los jugadores no demostraron nada y el técnico, Reinaldo Rueda se quedó sin ideas para al menos sacar un empate.

Edrick Menjívar recibe el castigo que nunca esperó en Honduras y Costa Rica se abre la puerta del Mundial 2026

ver también

Edrick Menjívar recibe el castigo que nunca esperó en Honduras y Costa Rica se abre la puerta del Mundial 2026

Rueda fue señalado como uno de las máximos responsables de la dura derrota y Fernando Palomo se fue contra el colombiano en ESPN, donde no pidió su cabeza, pero si que “algo suceda después”.

¿Qué dijo Fernando Palomo sobre Honduras y Reinaldo Rueda?

“Lo de Honduras en Nicaragua debe ser uno de los más trágicos descalabros en la historia de la H. Es sorprendente porque Nicaragua ya llegaba eliminada”.

Tras esas palabras, enfatizó su tema en Reinaldo Rueda, quien es el gran responsable de la derrota de la Bicolor.

“Ha sido un tropiezo. No quiero pedir la cabeza de ningún técnico ni mucho menos, pero es para que algo suceda después”.

Publicidad
Carlo Costly solo necesitó cinco palabras para hundir a Honduras y Reinaldo Rueda por el ridículo en Nicaragua

ver también

Carlo Costly solo necesitó cinco palabras para hundir a Honduras y Reinaldo Rueda por el ridículo en Nicaragua

Ni Palomo esperaba que Honduras fuera derrotada por Nicaragua, una selección que ya está eliminada del Mundial 2026.

“Lo de Honduras es para sentarse y analizarlo. La victoria de Nicaragua es de lo más sorprendente que vamos a encontrar en esta Eliminatoria”.

Publicidad

Honduras se juega todo el martes 18 de noviembre a las 8:00 de la noche ante Costa Rica. Solo la victoria le sirve para soñar con el Mundial 2026.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
La dura crítica que recibió Mágico González en Barcelona
El Salvador

La dura crítica que recibió Mágico González en Barcelona

Fernando Palomo usó cuatro palabras y sentenció el futuro de El Salvador
El Salvador

Fernando Palomo usó cuatro palabras y sentenció el futuro de El Salvador

Fernando Palomo sentencia de la peor forma a Costa Rica e impacta a toda Honduras con lo que dice
Honduras

Fernando Palomo sentencia de la peor forma a Costa Rica e impacta a toda Honduras con lo que dice

Revés que sufriría Costa Rica si no clasifica
Costa Rica

Revés que sufriría Costa Rica si no clasifica

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo