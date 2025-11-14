“Trágico”: Fernando Palomo da la sentencia que nadie en Honduras se atrave a hacer sobre Reinaldo Rueda

En Honduras el golpe fue mortal, muchos perdieron el optimismo de estar en la próxima Copa del Mundo 2026 tras caer 2-0 ante Nicaragua por la jornada 5 de las Eliminatorias de Concacaf.

La caída no fue lo que más dolió, si no que la forma, los jugadores no demostraron nada y el técnico, Reinaldo Rueda se quedó sin ideas para al menos sacar un empate.

Rueda fue señalado como uno de las máximos responsables de la dura derrota y Fernando Palomo se fue contra el colombiano en ESPN, donde no pidió su cabeza, pero si que “algo suceda después”.

¿Qué dijo Fernando Palomo sobre Honduras y Reinaldo Rueda?

“Lo de Honduras en Nicaragua debe ser uno de los más trágicos descalabros en la historia de la H. Es sorprendente porque Nicaragua ya llegaba eliminada”.

Tras esas palabras, enfatizó su tema en Reinaldo Rueda, quien es el gran responsable de la derrota de la Bicolor.

“Ha sido un tropiezo. No quiero pedir la cabeza de ningún técnico ni mucho menos, pero es para que algo suceda después”.

Ni Palomo esperaba que Honduras fuera derrotada por Nicaragua, una selección que ya está eliminada del Mundial 2026.

“Lo de Honduras es para sentarse y analizarlo. La victoria de Nicaragua es de lo más sorprendente que vamos a encontrar en esta Eliminatoria”.

Honduras se juega todo el martes 18 de noviembre a las 8:00 de la noche ante Costa Rica. Solo la victoria le sirve para soñar con el Mundial 2026.