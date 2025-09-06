No se vio en TV: el gesto de Keylor Navas con Byron Bonilla que dejó sin palabras a Costa Rica tras el gol que le anotó

El empate 1-1 entre la Selección de Nicaragua y la Selección Costa Rica en Managua dejó varias historias dentro y fuera del campo. Una de las más comentadas fue el gesto de Keylor Navas hacia Byron Bonilla, autor del gol nicaragüense, en una acción que no se vio en televisión

Byron Bonilla apagó de esta manera la ilusión costarricense, que ya acariciaba su primera victoria en estas Eliminatorias y también reforzó el carácter combativo de la selección pinolera en un partido cargado de emociones.

¿Cuál fue el gesto entre Keylor Navas y Byron Bonilla?

Tras el pitazo final, el portero tico se acercó al delantero rival y tuvo un gesto de respeto dándose un apretón de manos y sacándose una foto con Byron Bonilla, una acción que sorprendió a muchos en el estadio y dejó sin palabras a gran parte de la afición costarricense.

Ese momento reflejó no solo la deportividad, sino también el reconocimiento de Keylor Navas hacia un jugador que complicó a la defensa tica y que marcó un gol histórico para Nicaragua en estas eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Así fue el gol de Byron Bonilla ante Keylor Navas

Byron Bonilla tomó la responsabilidad desde los doce pasos y ejecutó con frialdad un derechazo cruzado, fuerte y preciso, hacia la derecha de Keylor Navas.

El arquero costarricense adivinó la intención, pero la potencia y colocación del disparo lo dejaron sin ninguna opción de reacción, firmando así el empate para Nicaragua en un momento clave del encuentro.