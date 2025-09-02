“Mi enemigo”: la ‘consecuencia’ que sufrirá David Ruiz en el Inter Miami si Honduras pierde ante Haití en las Eliminatorias

La selección de Honduras arranca este viernes 05 de septiembre su sueño de estar en el Mundial de 2026. La Bicolor desea volver tras 8 años de ausencia.

Los dirigidos por Reinaldo Rueda visitan a la selección de Haití en el Estadio Ergilio Hato de Curazao.

Uno de los duelos del partido también lo protagonisa el Inter Miami de Lionel Messi. Ambos países tienen un jugador en el equipo de Las Garzas.

Se trata de una David Ruiz (Honduras) vs. Fafá Picault (Haití). Volante y delantero buscarán dar lo mejor para el bien de su país.

¿Qué ‘consecuencia’ tendrá David Ruiz si pierde ante Fafá Picault?

El atacante habló en su llegada a Curazao y fue consultado por el duelo ante David Ruiz, al que aseguró si le gana habrán ‘consecuencias’.

Su reacción al conocer que serían rivales: “Obviamente nos burlamos, sabemos que nos espera una competencia. Toda las mañanas le decía que era mi enemigo durante la semana”.

Fafá aseguró que la consecuencia que va a sufrir es que: “si ganamos lo voy a molestar a mi compañero un poco”, dijo a diario La Prensa.

Picault también alabó a las fortalezas que tiene Honduras para el cotejo contra Haití.

Fafá Picault, la amenaza de Haiti a Honduras.

“Tienen un grupo que históricamente son muy técnico, cuentan con futbolistas talentosos y obviamente hay un muy buen grupo. Nos toca estudiarlos durante los próximos días mientras estamos juntos”.

La selección de Honduras se enfrenta a Haití el viernes 05 de septiembre a las 6:00 de la tarde.