“No nos favoreció”: Luis Fernando Tena mostró su indignación con la Concacaf pese al triunfo de Guatemala sobre El Salvador

La Selección de Guatemala logró un triunfo fundamental en su camino hacia el Mundial 2026, al vencer 1-0 a El Salvador con gol de Óscar Santis por la cuarta jornada de las Eliminatorias de Concacaf. Sin embargo, la alegría por los tres puntos vino acompañada de un reclamo directo del técnico Luis Fernando Tena, quien no ocultó su molestia con la organización del torneo y el calendario impuesto por la Confederación.

El estratega mexicano, que ha sido clave en la evolución del combinado chapín, expresó su descontento en conferencia de prensa, señalando que el sorteo de localías perjudicó de forma evidente a Guatemala, que debió disputar tres de sus primeros cuatro partidos como visitante, un desgaste que calificó de injusto.

¿Qué dijo Luis Fernando Tena?

“No nos favoreció el sorteo. Si no hubiésemos ganado hoy, los dos partidos finales no nos sirven para nada. Lo duro que habría sido eso. Ni el empate servía hoy”, comentó Tena, evidenciando la presión que afrontó el plantel en San Salvador.

El técnico también recordó que la situación de otros equipos influyó en el planteamiento del juego. “Con el empate de Panamá, hasta El Salvador estaba obligado a eso también”, explicó Luis Fernando Tena, en alusión al contexto de la tabla y la necesidad de ambos conjuntos de sumar para mantenerse con vida en la clasificación.

A pesar de las dificultades, Guatemala consiguió una victoria que refuerza su posición y mantiene vivas sus aspiraciones mundialistas. Sin embargo, el reclamo de Tena refleja un malestar que no es nuevo: la desigual distribución de partidos como local y visitante en esta etapa de las Eliminatorias ha sido criticada por varios seleccionadores del área.

Con este resultado, los chapines regresan a casa con la moral alta y con la esperanza de cerrar el año con una clasificación histórica. Pero el mensaje del entrenador quedó claro: Guatemala quiere competir en igualdad de condiciones y no volver a enfrentar un calendario que, según él, “no favorece ni respeta el esfuerzo de los equipos”.