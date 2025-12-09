¿Messi a Centroamérica? Equipos clasificados, bombos, formato y todos los detalles del sorteo de Concachampions 2026

La Concachampions 2026 ya tiene a sus 27 participantes confirmados y este martes 9 de diciembre se sortea el cuadro que puede poner al Inter Miami de Lionel Messi frente a históricos de Centroamérica, México y el Caribe. El camino hacia la Copa de Campeones de Concacaf y el boleto al Mundial de Clubes 2029 empieza en Miami.

¿Cuándo, dónde y a qué hora es el sorteo?

Fecha: martes 9 de diciembre de 2025

martes 9 de diciembre de 2025 Lugar: Miami, Estados Unidos

Miami, Estados Unidos Hora: 19:00 ET (21:00 de Argentina)

19:00 ET (21:00 de Argentina) Transmisión: La transmisión del sorteo estará a cargo de Disney+ para toda Centroamérica. Otra alternativa para verlo es el canal de YouTube de la Concacaf.

El evento será televisado desde Miami con presencia de autoridades de Concacaf y exfutbolistas, y definirá todo el cuadro, desde la Primera Ronda hasta los cruces de octavos de final.

Messi, Inter Miami y el sueño continental

Inter Miami llega al sorteo con un privilegio: gracias a su título en la MLS Cup, el equipo de Messi se salta la Primera Ronda y entra directamente en octavos de final, ya preclasificado en una de las llaves de esa instancia.

El rival del conjunto rosa saldrá de la Primera Ronda y puede ser un gigante mexicano, un club centroamericano con tradición de Concachampions o una sorpresa del Caribe. De ahí el gran morbo del sorteo: ¿habrá viaje de Messi a Honduras, Costa Rica o Panamá? El bolillero puede dibujar una serie de esas que quedan marcadas.

Lionel Messi acaba de ganar la MLS. (Instagram)

Los 27 equipos clasificados a la Concachampions 2026

Concacaf confirmó que el cuadro estará compuesto por 27 clubes de toda la región, clasificados mediante copas regionales y torneos nacionales. Estos son los participantes, ordenados por vía de acceso:

Campeonato Canadiense (1):

Vancouver FC (Canadá)



Copa del Caribe (3):

Defence Force FC (Trinidad y Tobago)

O&M FC (República Dominicana)

Mount Pleasant FA (Jamaica)



Copa Centroamericana (6):

Club Olimpia Deportivo (Honduras)

CSD Xelajú M.C. (Guatemala)

CS Cartaginés (Costa Rica)

LD Alajuelense (Costa Rica)

Real CD España (Honduras)

Sporting San Miguelito (Panamá)



Leagues Cup (2):

LA Galaxy (Estados Unidos)

Seattle Sounders FC (Estados Unidos)



Liga MX (6):

CF Monterrey

Club América

Cruz Azul (campeón vigente del torneo de Concacaf)

Deportivo Toluca FC

Pumas UNAM

Tigres UANL



MLS (6):

FC Cincinnati

Inter Miami CF

Los Angeles FC

Philadelphia Union

San Diego FC

Vancouver Whitecaps FC



Canadian Premier League (2):

Atlético Ottawa

Forge FC



U.S. Open Cup (1):

Nashville SC



Entre todos ellos aparecen nombres muy pesados: además del Inter Miami de Messi, están Cruz Azul —actual campeón continental—, América y Monterrey por México; Alajuelense y Cartaginés por Costa Rica, y Olimpia por Honduras, entre otros.

¿Quiénes están preclasificados y quiénes van al bombo?

Concacaf definió ocho clubes preclasificados según su Ranking de Clubes, que ya llegan con una posición fija en el cuadro.

Clasificados directamente a octavos de final (5 clubes)

En recompensa a sus títulos recientes, estos equipos se saltan la Primera Ronda y esperan rival en octavos:

LD Alajuelense – campeón de la Copa Centroamericana

– campeón de la Copa Centroamericana Mount Pleasant FA – campeón de la Copa del Caribe

– campeón de la Copa del Caribe Seattle Sounders FC – campeón de la Leagues Cup

– campeón de la Leagues Cup Deportivo Toluca FC – campeón de Liga MX con más puntos acumulados

– campeón de Liga MX con más puntos acumulados Inter Miami CF – campeón de la MLS Cup

Además de la clasificación directa, estos cinco clubes también quedan ubicados en llaves concretas del cuadro de octavos según el ranking, con Toluca como mejor posicionado y el Inter Miami como segundo mejor de ese grupo.

Preclasificados en la Primera Ronda (3 clubes)

Otros tres gigantes de la región arrancan desde la Primera Ronda pero con un lugar fijo en el cuadro y evitando cruzarse entre sí de entrada:

Cruz Azul – mejor clasificado

– mejor clasificado Tigres UANL – segundo mejor

– segundo mejor Club América – tercer mejor

Así quedan los bombos del sorteo

Los restantes 19 clubes se dividen en dos bombos para la Primera Ronda, siempre siguiendo el Ranking de Concacaf:

Bombo 1 (8 clubes mejor ubicados):

Vancouver Whitecaps FC

Los Angeles FC

CF Monterrey

Philadelphia Union

FC Cincinnati

LA Galaxy

Nashville SC

Pumas UNAM



Bombo 2 (11 clubes restantes):

San Diego FC

Club Olimpia Deportivo

Forge FC

Atlético Ottawa

CS Cartaginés

CSD Xelajú M.C.

Sporting San Miguelito

Real CD España

Defence Force FC

Vancouver FC

O&M FC



El mecanismo es simple: primero se sortean los equipos del Bombo 1 para ubicarlos en las posiciones de la Primera Ronda, luego se repite el procedimiento con los del Bombo 2. Los tres preclasificados (Cruz Azul, Tigres y América) ya tienen su lugar garantizado dentro de ese cuadro inicial.

Formato del torneo: cinco rondas y final a partido único

La Copa de Campeones Concacaf 2026 mantiene el formato de eliminación directa, sin fase de grupos:

Rondas:

Primera Ronda

Octavos de Final

Cuartos de Final

Semifinales

Final



Ida y vuelta:

Primera Ronda, octavos, cuartos y semifinales se juegan a dos partidos.

La Final será a partido único, el sábado 30 de mayo de 2026 .



Fechas tentativas:

Primera Ronda: inicio de febrero

Octavos: marzo

Cuartos: abril

Semifinales: entre finales de abril y mayo

Final: 30 de mayo de 2026



El campeón levantará el título de mejor club de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe y, además, asegurará un lugar en el Mundial de Clubes de la FIFA 2029.