Revelan toda la verdad de uno de los grandes mitos en Honduras que expone a Olimpia, Motagua y la Selección

En el fútbol hondureño existe un gran mito que muchos aficionados e incluso dirigentes y futbolistas consideran que es verdad: Imponen jugadores de Olimpia y Motagua en la Selección de Honduras.

Esa situación ha sido un gran malestar para muchos protagonistas aunque no ha tenido confirmación de ninguna voz autorizada… hasta los últimos días.

¿Imponen jugadores de Olimpia y Motagua en la Selección de Honduras?

La razón por la que esa creencia popular siempre ha estado presente es por tres grandes factores: Olimpia y Motagua son los dos equipos más ganadores, pertenecen a la capital y, más importante aún, sus dueños son prácticamente los que toman las decisiones en la Federación de Fútbol de Honduras.

Es así como ahora un ex futbolista del León, que ahora es entrenador de Potros, habló en conferencia de prensa sobre esa situación.

Reynaldo Tilguath tras el empate 2-2 entre el Albo y Olancho FC expresó su malestar por la falta de atención del seleccionador Reinaldo Rueda a sus futbolsitas.

“No es que hemos dejado de aportar, es que no nos llaman jugadores, hay selecciones Sub-17 miren las convocatorias, no conocen Olancho, miren si hay en la Sub-20, a veces llaman a las Sub-21”, comenzó quejándose.

Fue en ese contexto que el entrenador de Olancho FC recordó su paso por la Selección Sub 20 de Honduras y soltó la bomba.

“Yo estuve en la Federación y en algún momento me molesté porque querían meter jugadores, yo estuve en la Selección y quisieron meterme jugadores. Yo les dije, acá estarán los que Tilguath convoque… el profe (Rueda) dejo de hacer lo que hizo cuando nos clasificó al mundial, ir a Olancho, a San Pedro Sula a ver como entrenan los equipos, ya no se hace”.

Lo cierto es que Tilguath es uno de los pocos que se ha animado a hablar sobre esa situación y lo hizo desde su experiencia, lo cual le da aún más valor a su testimonio.

Será el tiempo el que dirá si estás declaraciones le traerán consecuencias al entrenador de Potros que, por el momento, se ubica en la tercera posición del Apertura 2025.

