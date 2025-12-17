Es tendencia:
Honduras

Olimpia estremece a Motagua con el 'fichaje' que nadie esperaba en Honduras: "Somos más fuertes"

Olimpia ha hecho oficial su nueva alianza en Honduras y que aseguran los hace "más fuertes" antes de enfrentar a Motagua.

Olimpia tiene nueva contratación y lo anunció antes de enfrentar a Motagua.
Olimpia siempre trabajando en todos los departamentos para ser el mejor equipo de Honduras, ha sumado un nuevo integrante a sus filas para el futuro.

Esto lo hizo antes de enfrentar a Motagua por la jornada 3 de la Liga Nacional. Desde sus redes sociales lo oficializó para todos sus aficionados.

¿Cuál es el nuevo ‘fichaje’ de Olimpia?

Se trata de una unión con la que su plantilla va a mejorar su condición física, esto beneficia en un 100% a sus jugadores.

“¡Junto a Therafit, somos más fuertes! Esta mañana en el CAR José Rafael Ferrari, el Club Olimpia Deportivo oficializó una alianza con Therafit, enfocada en preparación física, recuperación y prevención de lesiones, incorporando metodologías y tecnología de alto rendimiento para optimizar el estado físico de nuestros jugadores y sostener los estándares de la alta competencia. ¡Bienvenido Therafit a la familia olimpista!”, escribieron.

A Olimpia no solo llega un nuevo patrocinador, si no que también un gran aliado a favor de su salud física de su plantilla.

Lo curioso de todo es que fue anunciado en la previa al juego contraMotagua donde Olimpia puede dejar eliminado al Ciclón camino al título.

Este juego se dará este jueves 17 de diciembre a las 7:30 de la noche en el estadio Chelato Uclés.

