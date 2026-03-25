“Especial”: Selección de Honduras toma por sorpresa a José Francisco Molina y la noticia que llega desde España está causando furor

La Selección de Honduras sigue trabajando en la nueva era de la mano de José Francisco Molina y desde Segovia, España, llegan noticias que han impactado a los aficionados de la escuadra catracha.

Este día, La H hizo oficial el lanzamiento de la nueva indumentaria que acompañará a los seleccionados en el nuevo proceso con miras al Mundial United 2026.

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Como es costumbre, se dieron a conocer los tres uniformes, pero también se hizo el lanzamiento de una cuarta camiseta “Edición especial”, la misma que tomó por sorpresa a todos, incluido el nuevo DT.

El diseño de la cuarta camisa es moderno y dinámico, con un azul profundo como color principal y acompañado de elementos gráficos con tonos más claros que simulan el movimiento y velocidad del juego, pero que también recuerdan el mar de las costas catrachas.

Esta es la camisa edición especial lanzada por la Selección de Honduras. Foto: Diunsa.

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El escudo de La H destaca en el pecho, reforzando el orgullo nacional que siempre caracteriza a los hondureños.

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Según el sitio web de la tienda patrocinadora, su costo será de 1,989.99 lempiras, pero su costo de lanzamiento es de 1,489.99 lempiras.

Estas son las cuatro camisetas que presentó la Selección de Honduras. Foto: Óscar Funes.