Julián Martínez señala las diferencias que encuentra con José Francisco Molina en Honduras y tunde a Rueda

Julián Martínez brindó sus primeras declaraciones en el día de la segunda sesión de entrenamiento de la Selección de Honduras en Segovia, España, donde el combinado nacional prepara el amistoso ante Perú.

Martínez aseguró que está completamente comprometido con el entrenador José Francisco Molina y que ya pasó página de la eliminación del Mundial United 2026 y ahora tienen puestos los ojos en la Copa del Mundo de 2030.

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El defensor izquierdo aseguró ante los medios que no siente presión, ya que es un futbolista que toma los retos con la seriedad y responsabilidad que la selección nacional exige, por lo que está completamente enfocado en el nuevo proceso.

Julián Martínez también recordó cuál fue la última comunicación que sostuvo con Reinaldo Rueda antes de que dejara de ser técnico de la Selección de Honduras.

Las palabras de Julián Martínez

Sobre el nuevo proceso

“Creo que va a ser un lindo proyecto donde vamos a aprender bastante, donde nos van a ayudar a crecer y esperemos desde ahora a cumplir con los objetivos que nos dio el profe”.

El primer entrenamiento

“No, ayer no hicimos tantas cosas, creo que solo fue una rueda de pases y creo que en la intensidad hemos mejorado mucho y como te comentaba, que no hemos podido trabajar mucho. Esperemos que el día de hoy hagamos cosas nuevas y podamos ver cuál es la idea de trabajo del profe”.

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La adaptación a las giras en Europa

“No, creo que también depende de las otras selecciones, ¿no? que las giras las van a estar haciendo acá. Creo que lo mismo, puede cambiar en los horarios que tenemos que adaptarnos, pero el fútbol en todos lados es lo mismo, solo algunas cosas que cambian y creo que también que otros compañeros no han tenido la oportunidad de estar acá en Europa, poder entrenar acá, saber que es otro clima y esperemos adaptarnos de la mejor manera y hacer las cosas bien”.

La eliminación del Mundial 2026

“La verdad que dolió mucho, también dolió porque no pude estar, estaba con la lesión y acá era de madrugada cuando fue el partido; ese día no pude dormir porque tenía que estar pendiente a ver si íbamos al Mundial o no. La verdad es que me dolió bastante porque el grupo estaba muy comprometido, con ganas de poder clasificar y no se pudo dar”.

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Julián Martínez ya está entrenando con la Selección de Honduras en España. Foto: FFH.

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La misma ilusión

“Siempre he trabajado bien, creo que he hecho bien las cosas. Desde la eliminatoria pasada… Yo siempre me he tomado los retos con mucha responsabilidad, sabiendo que hay jóvenes y hay personas que tienen mucha experiencia, pero creo que la responsabilidad es la misma y también influye tanto lo que quiere el jugador como se puede exigir y creo que va por ahí”.

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Ya superó la eliminación

“No, yo soy una persona joven, soy una persona que bueno, ya le di vuelta a la página. Creo que ya estamos en un nuevo comienzo, con nuevas ideas, nuevas ganas y esperemos hacer bien las cosas, como te lo comentaba, y esto es un nuevo proyecto y hay que tomarlo con la mayor responsabilidad y la seriedad”.

Está feliz de regresar

“La verdad, tengo muchas ganas, estoy muy feliz de estar acá por este llamado. Creo que desde el año pasado no pude estar con la selección y me siento muy feliz. Espero que arranquemos este proceso con el pie derecho y seguir dando lo mejor de cada uno.”

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La última comunicación de Rueda

“Casi no tenía tanta conversación; la última llamada que tuve con él fue en los últimos partidos para ver si yo estaba bien y él me dijo que tenía bastantes eliminatorias, que no me desesperara, que siguiera metiéndole porque iba a llegar la oportunidad de estar otra vez en la selección”.