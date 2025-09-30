Machillo Ramírez necesitó solo 3 palabras para herir a Saprissa tras la clasificación de Alajuelense

La Liga Deportiva Alajuelense consiguió una de esas noches memorables que quedan grabadas en su historia internacional. Con goles de Joel Campbell y Diego Campos, los manudos derrotaron 1-2 al Motagua en Honduras y aseguraron su pase a las semifinales de la Copa Centroamericana, además de clasificar a la Copa de Campeones de Concacaf 2026 y una cifra millonaria como premio.

Sin embargo, más allá de la victoria, las palabras del técnico Óscar Ramírez encendieron la polémica en el fútbol nacional. En conferencia de prensa, el estratega rojinegro lanzó una frase de apenas tres palabras que muchos interpretaron como un dardo directo al Saprissa: “Apareció el ADN”.

¿Cuál fue la indirecta de Machillo Ramírez a Saprissa?

La expresión tiene un peso especial, ya que en Tibás suelen utilizar la idea del “ADN morado” para resaltar la garra y la identidad ganadora del club. Pero esta vez, con Saprissa eliminado en fase de grupos de la Copa Centroamericana, la referencia de Ramírez fue vista como un golpe sutil, pero certero, hacia el máximo rival.

Publicidad

Publicidad

El Machillo explicó que lo mostrado por sus jugadores en Honduras refleja la mejor versión de la Liga en los momentos de mayor exigencia: “Esta Liga es de las grandes jornadas y queremos despertar eso. Muy contento con el triunfo”.

Tweet placeholder

Publicidad

Además, destacó la capacidad de reacción del equipo en un escenario complicado: “En las crisis aparece nuestro ADN, el empuje ante las dificultades. Entre más difícil nos la pongan, más vamos para adelante”.

Publicidad

ver también Jugó en la MLS, salió campeón con Alajuelense y ahora volvió a la órbita de la Liga inesperadamente

Ramírez también subrayó la importancia de contar con un Joel Campbell decisivo: “Joel es muy capaz de dejar a un delantero frente al marco, y eso es difícil de conseguir. Si agarra su ritmo, nos va a dar muchos réditos. A nivel de Selección, él quiere estar ahí y se le puede dar”.

Publicidad

Mientras Alajuelense celebra su pase a semifinales y el boleto asegurado a la Concachampions, la frase de tres palabras del Machillo ya resuena en el ambiente como una provocación que añade más picante al eterno clásico del fútbol costarricense.