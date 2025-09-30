Festejo doble para Alajuelense: esta es la cifra millonaria que ganó la Liga por clasificar a las semifinales de la Copa Centroamericana

La Liga Deportiva Alajuelense sigue escribiendo páginas doradas en su historia internacional. El vigente bicampeón de la Copa Centroamericana logró una remontada de peso en Honduras al vencer 2-1 al Motagua, resultado que le permitió darle vuelta al 0-1 sufrido en Costa Rica y asegurar su boleto a las semifinales del certamen.

Los manudos golpearon en el momento justo con los tantos de Joel Campbell y Diego Campos, dos goles que no solo silenciaron el estadio hondureño, sino que también confirmaron la jerarquía de un equipo acostumbrado a los retos continentales.

¿Qué otro premio se llevó Alajuelense por ganarle a Motagua?

Pero el triunfo no solo tuvo sabor deportivo, también vino acompañado de un premio económico. La Concacaf otorga 80 mil dólares, 40 millones de colones, a los clubes que logran instalarse en semifinales de la Copa Centroamericana, un ingreso que refuerza las arcas rojinegras y que le permitirá a la institución afrontar con más solidez sus compromisos locales e internacionales.

Además, con esta clasificación, Alajuelense aseguró su presencia en la Concachampions 2026, el torneo de clubes más importante de la región y que da el pase directo al Mundial de Clubes de la FIFA. Un logro que significa proyección, prestigio y la oportunidad de seguir mostrando la marca manuda en el escenario global.

De esta manera, la Liga celebra por partida doble: avanza en busca del tricampeonato regional y, al mismo tiempo, garantiza ingresos millonarios y participación en un torneo de élite que pocos clubes centroamericanos pueden presumir.

¿Contra quién jugará la semifinal de la Copa Centroamericana Alajuelense?

Tras vencer a Motagua, Alajuelense espera por el ganador de Olimpia y Cartaginés. Los hondureños ganaron 2-1 en la ida y definirán en su casa contra los Brumosos.