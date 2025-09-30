Es tendencia:
Festejo doble para Alajuelense: esta es la cifra millonaria que ganó la Liga por clasificar a las semifinales de la Copa Centroamericana

Alajuelense eliminó a Motagua y no se llevó solamente el premio de jugar la próxima Concachampions, sino que también una gran suma.

Por Pablo Rocca

Alajuelense clasificó a las semifinales. (Foto: LDA)

La Liga Deportiva Alajuelense sigue escribiendo páginas doradas en su historia internacional. El vigente bicampeón de la Copa Centroamericana logró una remontada de peso en Honduras al vencer 2-1 al Motagua, resultado que le permitió darle vuelta al 0-1 sufrido en Costa Rica y asegurar su boleto a las semifinales del certamen.

Los manudos golpearon en el momento justo con los tantos de Joel Campbell y Diego Campos, dos goles que no solo silenciaron el estadio hondureño, sino que también confirmaron la jerarquía de un equipo acostumbrado a los retos continentales.

¿Qué otro premio se llevó Alajuelense por ganarle a Motagua?

Pero el triunfo no solo tuvo sabor deportivo, también vino acompañado de un premio económico. La Concacaf otorga 80 mil dólares, 40 millones de colones, a los clubes que logran instalarse en semifinales de la Copa Centroamericana, un ingreso que refuerza las arcas rojinegras y que le permitirá a la institución afrontar con más solidez sus compromisos locales e internacionales.

Además, con esta clasificación, Alajuelense aseguró su presencia en la Concachampions 2026, el torneo de clubes más importante de la región y que da el pase directo al Mundial de Clubes de la FIFA. Un logro que significa proyección, prestigio y la oportunidad de seguir mostrando la marca manuda en el escenario global.

Tweet placeholder
De esta manera, la Liga celebra por partida doble: avanza en busca del tricampeonato regional y, al mismo tiempo, garantiza ingresos millonarios y participación en un torneo de élite que pocos clubes centroamericanos pueden presumir.

Jugó en la MLS, salió campeón con Alajuelense y ahora volvió a la órbita de la Liga inesperadamente

Jugó en la MLS, salió campeón con Alajuelense y ahora volvió a la órbita de la Liga inesperadamente

¿Contra quién jugará la semifinal de la Copa Centroamericana Alajuelense?

Tras vencer a Motagua, Alajuelense espera por el ganador de Olimpia y Cartaginés. Los hondureños ganaron 2-1 en la ida y definirán en su casa contra los Brumosos.

