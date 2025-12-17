Revés a Saprissa en el mercado: el fichaje de Selección que negoció en silencio jugaría en un grande de Sudamérica

Si bien el Deportivo Saprissa de Vladimir Quesada tiene todos los cañones puestos en la final del Torneo Apertura 2025 ante la Liga Deportiva Alajuelense, también en el panorama está la planificación de lo que será el próximo año.

Una de las grandes tareas será el mercado de fichajes en donde Saprissa buscará meter bien las fichas para potenciar al equipo. Sin embargo, los morados ha sufrido un revés sobre un jugador de selección que ahora se iría a un grande de Sudamérica.

¿Cuál es el revés que sufriría Saprissa en el mercado de fichajes?

Todo apunta a que Saprissa no podrá tener en sus filas al panameño Tomás Rodríguez, ya que el destino del jugador estaría cada vez más cerca de Olimpia de Paraguay. El futbolista militó en el Monagas de Venezuela durante esta temporada y ahora debe definir su futuro con el club dueño de su ficha, Sporting San Miguelito.

Según informó el periodista José Miguel Domínguez, el entorno del futbolista y las condiciones deportivas inclinan la balanza hacia el club paraguayo, e incluso el acuerdo podría cerrarse en las próximas horas.

José Miguel Domínguez – X

Además, el propio José Miguel Domínguez añadió un detalle clave en su información, al señalar que el dueño del Sporting San Miguelito, el costarricense Juan José Zonta, tendría una preferencia clara para que el jugador llegue a Saprissa.

Sin embargo, pese a ese guiño desde la dirigencia panameña, el escenario actual sigue favoreciendo a Olimpia, lo que complica las aspiraciones del conjunto morado.

Tomás Rodríguez – Monagas

El intento de Saprissa por Tomás Rodríguez

Según se comentó en el stream de ChepeBomba, Saprissa ya había intentado fichar al panameño en mercados anteriores y volvió a la carga en esta ocasión por esa misma razón.

De acuerdo con lo señalado en el programa, desde el entorno del Sporting existía incluso un compromiso de palabra para que Tomás Rodríguez reforzara al conjunto morado, lo que explica por qué el club tibaseño reapareció en la puja por el delantero.

“Saprissa ha aparecido en la puja porque, según los pesos pesados del Sporting, había un compromiso de palabra de que Tomás Rodríguez en su momento llegaría a reforzar las filas de Saprissa“, se comentó en el stream de ChepeBomba.

Los números de Tomás Rodríguez en Monagas

Durante su etapa con Monagas, Tomás Rodríguez tuvo una participación importante a lo largo de la temporada, acumulando 32 partidos disputados en todas las competiciones.

En ese periodo aportó 12 goles y 6 asistencias, con presencia tanto en el torneo local como en escenarios internacionales como la Copa Libertadores.