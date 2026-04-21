Es hondureño, se recibió de técnico UEFA a los 16 años y ya consiguió trabajo en España: “Un director del club se fijó en mí”

Desde la llegada de un director deportivo y un cuerpo técnico español a la Selección de Honduras, se habla más del país europeo en suelo catracho, y se ha destapado una historia que genera mucho orgullo.

Un joven hondureño-español llamado Ethan Gael Paredes Sierra, de tan solo 16 años, ha marcado un hito histórico en el fútbol juvenil al convertirse en técnico, obteniendo el aval de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en el marco del programa formativo de la UEFA.

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Paredes se ha convertido en la persona más joven en alcanzar dicha beca y, desde España, han reconocido el talento y la proyección que tiene de cara al futuro.

El certificado indica que Ethan Gael comenzó su formación como entrenador UEFA C el pasado 6 de abril de 2026 y ya cumplió con los requisitos para tramitar su licencia como director técnico.

“En este momento mi objetivo es formarme y seguir sacando más titulaciones de la UEFA y, si en un futuro tengo la oportunidad de entrenar un equipo de primera, estaría encantado”, dijo Paredes en una entrevista con el diario Más.

Hondureño está haciendo su propia a sus 16 años, ya es técnico. Foto: diario Más.

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¿Qué club dirige Ethan Gael Paredes a sus 16 años?

El joven estratega se desempeña como técnico del UD Las Matas CF, donde dirige a futbolistas de categoría Alevín, contribuyendo al desarrollo deportivo y formativo.

Esta distinción para Paredes es un logro para Honduras, ya que demuestra que tiene mucha capacidad para el puesto y que estamos ante algo nunca antes visto.

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De igual forma, contó que persigue su sueño de ser futbolista, algo que no ha quedado en el olvido, pues sigue siendo su principal objetivo.

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“Actualmente juego como juvenil para el equipo y lo que hacía era que, cuando nos daban los equipos de liga contra los que íbamos a jugar, me ponía a analizarlos y estudiarlos para ver sus puntos débiles. A partir de ahí hacía unos informes y se los enviaba a mi entrenador y a mi equipo. Después de hacer varios, empezamos a obtener resultados y un director del club se fijó en mis informes, entonces me ofreció el curso de la UEFA”.

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¿De dónde es Ethan Gael Paredes Sierra?

Ethan nació en Tegucigalpa; su madre es originaria de San Lorenzo, Valle, y su padre de la capital. Su historia en España está dando mucho de qué hablar, ya que su futuro promete bastante.